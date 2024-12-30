В Україні створять інституцію військового омбудсмена для захисту прав військовослужбовців та їхніх родин, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Хто стане військовим омбудсменом − подробиці

Зеленський зазначив, що був запит від військових щодо створення особливої інституції військового омбудсмена. Він наголосив на необхідності людини, яка буде здатна захищати права воїнів, та створення системної спроможності, щоб омбудсмен разом з Міністерством оборони та іншими необхідними сторонами міг реально впливати на ситуацію та допомагати воїнам і їхнім рідним.

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Створення цієї інституції обговорювали з міністром оборони України, військовим командуванням та з представниками громадянського суспільства.

“І зараз підготовлене перше рішення – указ про призначення уповноваженого Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів. Щоб розпочати цю роботу й підготувати запуск інституції омбудсмена”, − наголосив Президент України.

Більше по темі Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК 19 грудня Верховна Рада схвалила закон про ліквідацію МСЕК.

Зеленський зауважив, що обрав “сильну кандидатуру”, а указ опублікують уже 30 грудня.

Разом із новим уповноваженим, із правозахисною спільнотою та Міністерством оборони буде погоджений відповідний законопроєкт про військового омбудсмена, а також відповідні системні основи його діяльності: повноваження, фінанси та все інше.

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“Я прошу Верховну Раду України та уряд своєчасно підтримати новації, які будуть запропоновані. Маємо вже незабаром дати старт роботі військового омбудсмена”, − підсумував український лідер.

Зеленський підтвердив, що Україна взяла в полон солдат КНДР

Українські військові взяли в полон кількох північнокорейських солдатів у Курській області, які воювали на боці РФ.

За словами президента, полонені солдати КНДР померли через тяжкі поранення.

27 грудня розвідка Південної Кореї повідомляла, що українські військові взяли в полон північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

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ГУР Міноборони України зазначало, що північнокорейські солдати стикаються з втратами та серйозними труднощами, включаючи нестачу питної води.