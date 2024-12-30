Цей рік ознаменувався кількома поворотними моментами для української економіки.

Захід розблокував прибутки від російських активів, щоб змусити окупанта заплатити Україні, хоча це лише перший крок - Україна наполягає на конфіскації всіх 280 мільярдів доларів заморожених російських активів.

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В Україні відбулося кілька великих угод зі злиття та поглинання, в яких брали участь як українські, так і іноземні інвестори. Серед придбаних активів - телекомунікаційні компанії, банки, порти, гірничодобувні та нафтові компанії.

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Росія продовжує завдавати ударів по українській енергосистемі, щоб занурити країну в темряву. США затримали великий пакет допомоги, що змусило уряд повністю перерозподілити бюджетні витрати, але історія мала щасливий кінець.

Україна пройшла рекордний перегляд програми МВФ, борючись з корупцією та дефіцитом доходів. Останній також мав щасливий кінець, оскільки Україна досягла вигідної угоди про реструктуризацію боргу та проголосувала за значне підвищення податків.

ERA Loan

Після місяців переговорів країни “Великої сімки” домовилися створити інструмент, який дозволить здійснювати платежі з мобілізованих суверенних активів російського центрального банку. Вони були заморожені після вторгнення Росії в Україну як відповідь Заходу на агресію. Загальна сума російських активів варіюється від 210 до 300 мільярдів доларів.

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Усі кошти, окрім 5 мільярдів доларів, які знаходяться в США, зберігаються в Європі.

191 мільярд доларів активів російського центрального банку знаходиться в кліринговому центрі Euroclear, розташованому в Брюсселі. У лютому він повідомив, що з цих коштів було отримано 4,4 млрд євро (4,75 млрд доларів) відсотків, що може забезпечити Бельгії 1,085 млрд євро (1,17 млрд доларів) у вигляді податків, за даними The Guardian.

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Було висловлено припущення, що Україна також може отримати гроші від заморожених російських активів у вигляді кредиту, який буде погашатися коштом відсотків, що генеруються російськими активами в Euroclear.

Кредит ERA - це перший історичний крок, щоб змусити Росію заплатити за агресію. Країни G7 досі не погодили політику, яка дозволить конфіскувати всі активи, але вони запевнили український уряд, що активи будуть розморожені лише після того, як Росія виплатить репарації Україні.

З 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів) кредиту 40 мільярдів доларів вже підписано на папері. Британія оголосила, що виділила 2,26 млрд фунтів стерлінгів (майже 3 млрд доларів) і дозволила спрямувати їх на військові цілі. США погодилися надати 20 мільярдів доларів.

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Європейський Союз виділить до 35 мільярдів євро (37,84 мільярда доларів). Ця сума може бути меншою, і залишається незрозумілим, скільки ЄС насправді виділить і дозволить Україні витратити на оборону.

Кредит має допомогти профінансувати фінансові потреби України у 2025 році, якщо війна триватиме у 2025 році і не буде потрясінь.

Інвестори ризикують до закінчення війни

2024 рік ознаменувався кількома важливими для України угодами. Іноземні, внутрішні та державні гравці ринку придбали активи різних форм: заводи, порти, банки та великі компанії.

Консорціум на чолі з NJJ Holding (“NJJ”), що є частиною інвестиційної групи французького мільярдера Ксав’є Ньєля, придбав провідного українського оператора фіксованого зв’язку та платного телебачення “Датагруп-Воля” і третього оператора мобільного зв’язку в країні Lifecell.

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Найбільша в Україні мережа магазинів “Аврора” уклала угоду про купівлю комерційної нерухомості площею 100 000 квадратних метрів (1 мільйон квадратних футів), що належала найбільшому інвестиційному банку України Dragon Capital. “Аврора” отримала приміщення від попередніх власників після того, як вони були спалені під час російського вторгнення в Київську область у 2022 році.

Dragon Capital викупив 100% акціонерного капіталу у ТРК “Караван“, додавши до свого портфеля шостий торгівельний центр - найбільший торгівельний центр у Києві. Його попереднім власником був Олександр Ярославський, український підприємець з Харкова. За оцінками Concorde Capital, Fiala заплатила б за “Караван” 80-120 мільйонів доларів, тоді як Forbes Україна оцінив його вартість у 40-60 мільйонів доларів.

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Польський Getin Holding та українська група ТАС підписали угоду про купівлю Ідея Банку Україна. Купівля обійдеться новому власнику в $34 млн і стала першою угодою зі злиття та поглинання (M&A) в банківському секторі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Покупцем 100% акцій виступає компанія “Алкемі Лімітед” (Кіпр), яка входить до групи “ТАС” Сергія Тігіпка. Антимонопольний комітет України вже схвалив угоду, тепер очікується остаточне схвалення від центрального банку України - Національного банку України.

Україна успішно продала два великі державні активи приватним власникам.

UMCC Titanium, український виробник титану, що володіє Вільногірським гірничо-металургійним комбінатом та Іршанським гірничо-збагачувальним комбінатом, був придбаний NEQSOL Holding, міжнародною групою компаній, що здійснює свою діяльність в 11 країнах світу зі штаб-квартирами в Амстердамі, Баку та Києві.

Готель “Україна”, розташований у центрі Києва, був проданий приблизно за 60 мільйонів доларів США кіберспортивному магнату Максу Кріппі, який володіє українською кіберспортивною командою NAVI.

Компанія “Аерок”, завод з виробництва бетону та будівельних матеріалів, що раніше належав російському підприємцю Андрію Молчанову - 19 ГРУДНЯ АУКЦІОН

Українська нафтогазовидобувна компанія “Укрнафта” придбала 51% акцій компанії Shell. Власником мережі Shell в Україні є “Альянс Холдинг”, 51% якого належав Shell, а 49% - дочірній компанії російської “Незалежної нафтогазової компанії” (ННК) росіянина Едуарда Худайнатова.

За 15 років Shell інвестувала в українську мережу АЗС 470 мільйонів доларів, повідомляє Forbes Україна. Після закриття угоди “Укрнафта” закріпить за собою статус найбільшої мережі в Україні - кількість її АЗС збільшиться на 22%, до 665, за їхніми оцінками.

Розпочато переговори щодо членства в ЄС

Влітку цього року Україна вступила в історичну епоху, розпочавши переговори в ЄС про членство. Європейський Союз провів першу міжурядову конференцію на рівні міністрів.

Україна розпочала переговори в один день з Молдовою. У наступні роки українське законодавство та політика будуть переглядатися делегаціями ЄС на предмет відповідності європейським законам.

ЄС та Україна обговорюватимуть нормативно-правове регулювання у 35 сферах, від оподаткування та державних фінансів до охорони довкілля. Кожна тема об’єднана у так звані кластери та розділи. Якщо Україна виконає всі пункти, Єврокомісія має надати свій висновок про готовність країни - тоді вона може стати членом ЄС. Але цей процес може тривати від кількох років до десятиліть, і ніхто не знає, коли Україна досягне стану готовності.

Затримка з наданням пакету допомоги від США у розмірі $61 млрд

Обіцяний Україні пакет американської допомоги на суму 61 мільярд доларів, який був відкладений через тривалі дебати в Палаті представників Конгресу США, спричинив низку проблем для України у 2024 році. Він послабив потенціал українського контрнаступу та спричинив критичну нестачу боєприпасів на фронті. Росія скористалася ослабленням України для просування на Харківщині.

Але це також спричинило фінансові проблеми для української економіки. Фінансування, заплановане в українському бюджеті за рахунок американських грошей, довелося покривати коштом раніше запланованих джерел, які майже закінчувалися влітку.

Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило Kyiv Post, що Україна вже була під загрозою кризи ліквідності в липні 2024 року, але своєчасна фінансова допомога від ЄС покрила соціальні витрати.

У квітні США схвалили пакет допомоги на суму $61 млрд, що є частиною загального фінансування у розмірі $95 млрд: $61 млрд для України, частина з яких піде на поповнення американських боєприпасів; $26 млрд для Ізраїлю; $8 млрд для союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань; і $9 млрд на гуманітарну допомогу цивільному населенню в зонах бойових дій на Гаїті, в Судані та в Газі, повідомляє Guardian.

Атака Росії на енергосистему та масові відключення електроенергії влітку

Навесні-влітку 2024 року Росія неодноразово завдавала ударів по енергосистемі України, що призвело до втрати дев’яти гігаватів (ГВт) виробництва електроенергії.

За оцінками Dixi Group, станом на 15 травня в країні було 20 ГВт доступної номінальної потужності. Але навіть ця потужність не завжди доступна в мережі, наприклад, оцінки не враховують ремонтні роботи на атомних електростанціях, наявність гідроресурсів та низьку потужність об’єктів відновлюваної енергетики.

Щоб допомогти українській енергетичній системі пережити страйки, державна компанія “Укренерго”, що займається передачею електроенергії, запровадила відключення електроенергії по всій країні.

Ситуацію погіршило те, що відключення були введені під час сильної спеки в Україні, коли температура в середньому по країні сягала +30 вдень і +20 вночі. Це ускладнило ввімкнення кондиціонерів, щоб пережити спеку.

Збитки від страйків - це лише частина загальних $1,2 трлн втрачених доходів і $386 млрд втраченої доданої вартості для України, які Росія завдала Україні в результаті повномасштабного вторгнення в країну.

Це оцінка Київської школи економіки (KSE), яка допомагає показати, в якому стані могла б бути економіка України, якби вторгнення не відбулося, і як воно вплинуло на сектори та регіони, які роблять найбільший внесок у ВВП України.

Модель розрахунку втрат KSE, яка показує, скільки Україна втратила через російське вторгнення і що могло б статися, якби Росія не вторглася в Україну. Джерело: Звіт на основі розрахунків МВФ, Держстату та KSE.

Історичний прогрес у програмі МВФ

І Міністерство фінансів України, і центральний банк раніше заявили Kyiv Post, що Україна “розірвала закляття”, оскільки країна ще ніколи не заходила так далеко в програмі МВФ.

Україна та МВФ схвалили 48-місячну програму розширеного фінансування (EFF) 31 березня 2023 року. Це дозволило отримати доступ до 15,6 млрд доларів США, або близько 577% від квоти, і є частиною пакета підтримки для України на суму 122 млрд доларів США.

У листопаді місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) провела шостий перегляд програми EFF з Україною в Києві. Команда МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA). Угода підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ, повідомив центральний банк.

За даними МВФ, Україна отримає доступ до близько 1,1 млрд доларів (834,9 млн СПЗ), в результаті чого загальний обсяг виплат за програмою сягне 9,8 млрд доларів.

Угода про реструктуризацію боргу полегшила борговий тягар України.

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році власники єврооблігацій України погодилися на дворічний мораторій і не отримали жодних виплат. Потреба у фінансуванні армії продовжувала зростати і після 2022 року - за даними центрального банку України, відношення державного боргу до ВВП зросло з 81,6% до 90,4% на кінець 2023 року.

Усі борги не можуть бути погашені зараз, оскільки Україна не матиме грошей на фінансування армії - і виживання країни. Коли компаніям, країнам або приватним особам не вистачає грошей для погашення боргів, вони говорять про пом’якшення боргових умов. Це називається реструктуризацією і є нормальним явищем для корпоративного світу.

Україна має погасити єврооблігації на суму майже 20 мільярдів доларів. Всі вони були випущені протягом 2015-2021 років, згідно з інформацією на сайті Міністерства фінансів. До комітету власників облігацій входять Amundi SA, BlackRock Inc та Amia Capital LLP, а також інші інвестори, які володіють 25 відсотками облігацій.

Перший раунд переговорів був невдалим. Другий раунд приніс угоду, завдяки якій Україна очікує заощадити $11,4 млрд протягом наступних трьох років за рахунок комбінації нижчих купонів і продовження термінів погашення, повідомляє Міністерство фінансів.

Власники облігацій погодилися відмовитися від вимог на суму $8,67 млрд, погодившись на номінальні втрати в розмірі 37% від їхніх активів за 13 облігаціями. Без реструктуризації основна сума боргу (без урахування капіталізованих відсотків) у розмірі $9,381 млрд підлягала б погашенню в період з 2024 по 2029 рік.

Угода також допомогла зменшити бюджетний розрив з 23% ВВП у 2024 році до 19% ВВП у 2025 році.

Масштабне підвищення податків для мобілізації доходів

Витрати на оборону України, яка стримує повномасштабне вторгнення Росії, перевищують її загальні довоєнні витрати. Попри цей факт, після вторгнення Росії в Україну податки в Україні не зросли, але у 2024 році Міністерство фінансів нарешті розпочало кампанію з адаптації податкового режиму до умов воєнної економіки.

Вона подала законопроєкт про введення нового військового збору, нових податків для підприємців загалом та посилення контролю під час податкових перевірок.

Зі 140 млрд грн ($3,5 млрд), запланованих спочатку, законодавці зменшили можливі податкові надходження до бюджету до 58 млрд грн ($1,4 млрд) у 2024 році. Новий податковий законопроєкт збільшує військовий збір з доходів фізичних осіб з 1,5% до 5%.

Новий законопроєкт змусить підприємства з одноосібним володінням (ФОП в Україні) також сплачувати військовий податок - чого вони не робили раніше. Законопроєкт запровадить авансові податкові платежі з продавців газу, дизельного палива та скрапленого газу. Компанії, що продають паливо B2C, повинні будуть сплачувати податки з прибутку авансом.

З 2024 року на банки також буде накладено податок на непередбачені витрати в розмірі 50%, а для небанківських фінансових установ (за винятком страховиків) застосовуватиметься корпоративний податок у розмірі 25%.

Ідея запровадження податку на непередбачувані прибутки банків не сподобалася ані Міністерству фінансів, ані Національному банку України (НБУ), оскільки вона може зашкодити довгостроковому інвестиційному клімату.

Президент України Володимир Зеленський зволікав із введенням закону в дію і не підписував його протягом місяця після встановленого законом терміну. Але історія мала щасливий кінець, і президент підписав закон, тож нові податки набули чинності.

Україна також намагається вивести тіньову економіку на світло, і одним із заходів, спрямованих на це, є обмеження вихідних переказів з однієї банківської картки на іншу, також відомих як пірингові (P2P) транзакції.

Зняті обмеження стали ключовим заходом для центрального банку в боротьбі з “дропами“ - особами, які надають дані своїх банківських рахунків, ПІН-коди і навіть доступ до веббанкінгу третім особам та отримують винагороду за використання карток для здійснення транзакцій. Такі транзакції не показують реальних доходів - картки використовуються як транзитні інструменти для розподілу незаконних доходів.

Але на момент публікації цієї статті наслідки цієї політики залишаються дискусійними.