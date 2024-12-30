Прессекретар російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не бачить “передумов для завершення” війни, пише російська пропагандистська агенція “РИА-Новости”.

Росія не бачить передумов для завершення війни − подробиці

“Передумов для завершення українського конфлікту або будь-якої його фази зараз немає”, − наголосив Пєсков.

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В інтернеті нещодавно почали з’являтися повідомлення про “історичні зустрічі” та “завершення гарячої фази війни”, однак прессекретар Путіна додав, що в російського лідера не заплановані міжнародні контакти на 30 грудня.

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Путін заявив, що Словаччина може провести мирні переговори між РФ і Україною

Путін заявляв, що Росія відкрита до пропозиції Словаччини провести мирні переговори з Україною, щоб покласти край війні, яку, за його словами, Росія рішуче налаштована довести до кінця.

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