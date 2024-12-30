Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився лідерам Євросоюзу на президента України Володимира Зеленського через відмову України продовжувати транзит російського газу у 2025 році.

Про це йдеться у відкритому листі до керівника Євроради Антоніу Кошти.

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Відкритий лист Фіцо до глави Євроради − подробиці

За словами Фіцо, “мовчазна згода з одностороннім рішенням Зеленського є неправильною та ірраціональною”. Він додав, що це призведе до напруженості та заходів у відповідь.

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Словацький прем’єр вважає, що економічні наслідки припинення транзиту газу не були фахово проаналізовані, а “все це оцінювали лише ідеологічно”.

Фіцо додав, що припинення транзиту газу зашкодить ЄС більше, ніж Росії, посилаючись на документи словацької нафтогазової компанії SPP.

“В інтересах всіх громадян ЄС, щоб європейські зусилля щодо підтримки України мали здійснюватися раціонально, а не у формі саморуйнівних і вкрай шкідливих жестів ЄС”, − підсумував прем’єр Словаччини.

Більше по темі Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК 19 грудня Верховна Рада схвалила закон про ліквідацію МСЕК.

Україна підготувалася до зупинки транзиту газу з РФ

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що Україна послідовно і заздалегідь підготувалася до зупинки транзиту російського газу.

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Цього тижня Роберт Фіцо пригрозив припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року.

Україна була змушена імпортувати електроенергію зі Словаччини, бо РФ окупувала та знищила частину українських генеруючих потужностей.