Міністерство закордонних справ Італії оголосило про виділення 13 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України, ідеться на сайті відомства.

Допомога Україні від Італії

«Зобов’язання Італії зробити внесок до Фонду припадає на вирішальний момент, коли атаки на енергетичну інфраструктуру України продовжуються», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

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Внесок Італії, який є одним із найбільших з боку однієї країни, допоможе стабілізувати постачання електроенергії мільйонам постраждалих від війни українцям.

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«Цим внеском Італія підтверджує свою підтримку стійкості енергетичного сектору України, в тому числі з огляду на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Римі в липні наступного року», – ідеться у повідомленні.

Фонд підтримки енергетики України - що відомо

Фонд підтримки енергетики України був створений у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Більше по темі НКРЕКП підвищила тарифи на газ для бізнесу у 2025 році Тарифи встановили з урахуванням припущення щодо нульового обсягу транзиту природного газу до країн Європи через Україну.

Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

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10-й пакет військової допомоги від Італії − подробиці

4 грудня стало відомо, що Італія працює над підготовкою 10-го пакету допомоги для України.

З початку повномасштабної війни Росії в Україну італійський уряд надав Києву 9 пакетів допомоги, в які входили, зокрема, два франко-італійські зенітно-ракетні комплекси SAMP/T.