Мушу зізнатися, що хоча я живу в Україні з 2018 року, мій український словниковий запас дуже й дуже бідний.

До 2022 року моє спілкування на побутовому рівні обмежувалося мішаниною російської (яку я вивчив у Білорусі) та англійської і набором основних фраз українською. Це був такий собі англо-російсько-український суржик.

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Але нова реальність, яку створило повномасштабне вторгнення Росії, збільшила мій словниковий запас.

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Тривога

Українське слово «тривога» в контексті нинішньої війни означає «сигнал повітряної тривоги».

Вперше слово «тривога» я почув 24 лютого 2022 року, коли на Україну полетіли російські ракети і розпочалося повномасштабне вторгнення. Передчуваючи, що буде війна, я за два тижні до того разом із друзями переїхав до Львова.

На щастя, після сирени повітряної тривоги, яка лунала того дня у Львові, удару по місту не було. То було лише тестування системи оповіщення. Але тривога в сенсі психічного стану була всі дні від першого дня цієї війни.

А ще я пам’ятаю, як невдовзі після вторгнення у вагоні потягу з українськими біженцями, який прибув до Польщі, з чийогось телефона залунав сигнал тривоги. Майже всі у вагоні ледь не підскочили, бо мали власний досвід в Україні.

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Укриття

Після 2022 року вказівники з цим словом і стрілками трапляються на очі скрізь в Україні – у торгових центрах, на стінах будинків, іноді на асфальті, показуючи, куди слід іти під час повітряної тривоги.

Це слово є також у назвах і повідомленнях Telegram-каналів, які цілодобово інформують громадян про загрозу повітряного удару і поточну ситуацію: «Перебувайте в укриттях».

Увага

Слово «увага» зазвичай можна почути разом зі словом «тривога». У багатьох мобільних застосунках, які з’явилися після лютого 2022 року, це перше слово у попередженнях про загрози з повітря. Воно також присутнє на дорожніх знаках. У Польщі слово «Uwaga» можна часто побачити на вуличних вказівниках і знаках.

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БпЛА

«БпЛА» – це скорочення від «Безпілотний літальний апарат».

Його також можна часто побачити в моніторингових Telegram-каналах, які сповіщають українців, що саме летить на їхнє місто.

Багато ночей я не спав, читаючи в Telegram, скільки БпЛА летить на Київ, і чуючи звуки вибухів, а потім збирався на роботу, де писав про ті ж БпЛА, які не давали спати мені й моїм колегам.

Крилата ракета

«Крилата ракета» часто пишуть скорочено – «КР», і спочатку це створювало для мене проблему, бо Google розумів це як «Киргизька Республіка». І ще літера «Р» в українському алфавіті – це зовсім не те, що в англійському, тож «KP» сприймається як скорочення «Kyiv Post».

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«КР» також часто можна побачити поряд із «БпЛА» в моніторингових Telegram-каналах, коли Росія завдає комбінованих ракетно-дронових ударів. «КР» страшніші, бо швидші, і часу на те, щоб добігти до укриття, менше.

Є ще одне часто вживане слово, яким українці називають дуже страшну річ: «балістика», тобто «балістична ракета», час підльоту якої дуже малий.