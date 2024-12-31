Російські обстріли позбавили тисячі українських дітей можливості відвідувати дитячі садки, знищивши та пошкодивши понад 1300 закладів.

Про це в телеефірі сказав заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко, пише Укрінформ.

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Скільки пошкоджено об’єктів цивільної інфраструктури в Україні

“На сьогодні у нас 121 садочок повністю зруйнований, 1222 пошкоджено, але ми не зупиняємося і разом з органами місцевої влади ремонтуємо, робимо капітальні ремонти. Так, вже проведено ремонт 433 садочків і в 94 садочках проведені капітальні ремонти, їх відновлено”, – сказав Вітренко.

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Відновлення закладів дошкільної освіти відбувається за допомогою міжнародних партнерів.

За словами Вітренка, Україна у співпраці з ЮНІСЕФ вже відновили 63 укриття в дитячих садочках та більше 200 садочків забезпечили меблями.

Скільки медичних та освітніх закладів України Росія знищила за час повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові зруйнували або пошкодили 1941 український медичний заклад.

2 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 3798 закладів освіти України постраждали від обстрілів, а 365 із них зруйновані повністю.

Росія, за його словами, навмисно цілить по закладах освіти − дитячіх садках, школах, університетах.