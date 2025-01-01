Польща 1 січня прийняла від Угорщини ротаційне головування в Раді ЄС, ключовим пріоритетом якого визначила посилення безпеки Європи в усіх вимірах, з посиланням на сайт Польського головування в ЄС, пише Укрінформ.

«Польське головування буде підтримувати дії із зміцнення європейської безпеки у всіх її вимірах: зовнішньому, внутрішньому, інформаційному, економічному, енергетичному, продовольчому та у сфері охорони здоров’я», - йдеться в повідомленні.

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Оборона і безпека - головний пріоритет польського головування в ЄС

Як зазначається, Польща приймає головування в Раді ЄС у час, коли Європа бореться із наслідками російської збройної агресії проти України та усвідомлює необхідність зміцнити власну оборонну спроможність.

«Для Європи це час випробувань та рішень. Європейський Союз повинен захистити себе та своїх громадян та піклуватися про своє найближче сусідство. Він має надати європейцям почуття безпеки та перспективу розвитку», - наголошує Польське головування в ЄС.

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Окремий наголос робиться на потребі у єдності у Європі та волі до роботи з близькими за переконаннями партнерами, зокрема, з країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

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Програма майбутньої діяльності Польського головування в ЄС зосереджена на кількох головних тематичних напрямках. Першим є оборона й безпека.

«Потрібні скоординовані та амбітні дії в сфері європейської оборони, що доповнюватимуть зусилля в межах НАТО… Пріоритетом Польського головування буде зміцнення співробітництва з НАТО та із близькими за переконаннями країнами за межами ЄС, головним чином із США, а також із Великою Британією, Південною Кореєю та іншими», - наголошується у заяві.

Посилення європейської оборони має передбачати збільшення військових витрат, зміцнення оборонної промисловості та усунення недоліків в європейських оборонних спроможностях.

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У сфері захисту людей й кордонів наголошується на необхідності продовжувати зусилля для забезпечення оптимального рівня внутрішньої безпеки у Європі. «Разом ми будемо шукати нові підходи, щоб знайти всеосяжні рішення для викликів міграції та безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, працювати для зменшення незаконної міграції та для підвищення ефективності політики повернення», - зазначає Польське головування.

Ці зусилля, зокрема, будуть спрямовані на адекватну відповідь ЄС на гібридні загрози та на спроби перетворити міграцію на інструмент тиску проти країн Євросоюзу.

Польща прагне посилити боротьбу з дезінформацією РФ

Ще одним пріоритетом є опір зовнішньому втручанню та боротьба з дезінформацією. «Польське головування буде прагнути посиленню співробітництва у боротьбі проти дезінформації та інформаційних маніпуляцій, для покращення здатності ЄС запобігати та зменшувати наслідки ворожих дій у кіберпросторі», - йдеться у заяві.

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Забезпечення безпеки та свободи бізнесу також буде пріоритетним питанням. Зокрема, Польське головування має намір вжити заходів для вирішення викликів, пов’язаних зі швидкими технологічними змінами, енергетичним та кліматичним переходом, а також із геополітичною напругою. У цьому зв’язку наголошується на необхідності поглиблювати єдиний ринок, усувати бар’єри для транскордонної діяльності. Йдеться також про відновлення справедливої конкуренції для промисловості ЄС на глобальній арені.

Ще один пріоритет - енергетичний перехід. Польське головування має намір просувати дії, спрямовані на повну відмову від імпорту російських енергоносіїв. «Буде здійснено кроки для зниження цін на енергетику в ЄС та з перегляду рамкових умов енергетичної безпеки ЄС, щоб посилити фізичний та кіберзахист енергетичної інфраструктури в ЄС та у сусідстві, для забезпечення правових рамок з розвитку джерел чистої енергії в Європейському Союзі», - наголошується у заяві.

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Такі зусилля будуть спрямовані на зниження залежності Євросоюзу від зовнішніх технологій та критичної сировини, зокрема, за рахунок власного виробництва необхідних компонентів.

Польське головування також зосередиться на забезпеченні конкурентного та стійкого сільського господарства.

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«Нам потрібне конкурентне та стійке європейське сільське господарство, яке надасть продовольчу безпеку для європейців. Всі дії ЄС мають враховувати вразливі сільськогосподарські сектори, та забезпечити, щоб виробники за межами ЄС дотримувалися стандартів ЄС щодо якості та безпечності продовольства… Ми будемо працювати над викликами, які у цей сектор принесе майбутнє розширення ЄС», - зауважує Польське головування

У сфері охорони здоров’я воно зосередить увагу на цифровій трансформації та необхідності підвищення медичної безпеки в ЄС, з особливою увагою до потреб пацієнтів. Ключову роль у цьому відіграватимуть як диверсифікація постачання медикаментів, так і підтримка їх виробництва в ЄС.

Укрінформ нагадує, Польща головуватиме в Раді ЄС із січня по червень 2025 року. У липні-грудні наступного року Раду ЄС очолюватиме Данія. З цим періодом Україна пов’язує сподівання на консолідацію європейської підтримки у боротьбі проти російської агресії, а також на просування у переговорному процесі щодо членства в ЄС.