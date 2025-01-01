У 2024 році Світовий Конґрес Українців невпинно працював над зміцненням української спільноти за кордоном і наближенням перемоги України у боротьбі з російським агресором.

У лютому СКУ провів 1024 демонстрації на всіх континентах світу, у квітні разом із президентом України Володимиром Зеленським визначили пріоритетні напрямки допомоги ЗСУ, а на Саміті у Бухаресті – розробили стратегічну Дорожню карту.

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Упродовж року СКУ системно долучався до створення ефективного законодавства про множинне громадянство.

За понад два роки існування ініціатива СКУ Unite with Ukraine передала на фронт 194 БПЛА та 1865 FPV на суму понад 60 мільйонів доларів.

Підсумки діяльності СКУ охоплюють десятки подій, тисячі учасників, обʼєднаних єдиною метою – сильний український світ.

Рік приніс втрати. І ми щиро сумуємо за нашим дорогим другом, першим Віцепрезидентом СКУ Стефаном Романівим. Його внесок мав вплив на кілька поколінь українців і матиме на багато майбутніх. У наступному році, на честь Стефана Романіва, ми започатковуємо проєкт, спрямований на підтримку української молоді.

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Озираючись на рік, що минає – третій рік повномасштабної війни та одинадцятий від початку російського вторгнення – ми ще більше розуміємо цінність єдності. Віримо, що з Вашою підтримкою 2025 рік стане переможним!

Для детальнішої інформації про діяльність СКУ у 2024 році – читайте наш річний звіт.