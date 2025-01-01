Канада починає своє головування у Групі семи, що триватиме протягом усього 2025 року, пише Європейська правда, цитуючи урядовий сайт країни.

Видання повідомляє, що з 1 січня Канада на один рік стає головуючою країною “Сімки”, перебравши цю роль від Італії за ротаційним принципом.

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Своїми пріоритетами у цій ролі Оттава визначила взаємовигідну розбудову економіки, протидію змінам клімату та реагування на стрімкий розвиток технологій.

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Наступний саміт Групи семи пройде у Кананаскісі (провінція Альберта). До цього Канада впродовж останніх понад 40 років приймала вже шість самітів “Сімки”.

«Європейська правда» також нагадує, що Канада входить у новий рік у непростій політичній ситуації після розколу в команді прем’єр-міністра Джастіна Трюдо.

Уряд може достроково піти у відставку, а його очільник Джастін Трюдо – втратити шанси на збереження посади прем’єра.

Варто нагадати, що до складу Групи семи входять США, Британія, Франція, Італія, Німеччина, Канада і Японія, а також ЄС як об’єднання. Росію вигнали з цього формату після окупації Криму у 2014 році.

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Раніше ми писали про те, що Палата громад парламенту Канади затвердила надання близько 587 млн доларів США на військову допомогу для України.

Допомога Україні коштом заморожених російських активів − що треба знати

11 грудня 2024 року Мінфін США оголосив про надання кредиту для України на 20 млрд доларів коштом заморожених активів РФ.

Кошти передали до фонду Світового банку, через який вони будуть доступні для України.

Ця сума є частиною ширшої ініціативи G7, яка передбачає надання допомоги Україні коштом доходів від заморожених російських активів на загальну суму 50 мільярдів доларів.

Уряд затвердив умови надання позики від Federal Financing Bank у Штатах на 20 млрд доларів.

Раніше ЄС і Україна підписали меморандум про взаєморозуміння для надання макрофінансової допомоги Україні на 18,1 млрд євро.