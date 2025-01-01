За даними з відкритих джерел і міжнародних судноплавних баз, станом на вівторок рятувальна група кораблів ВМС Росії, відправлена для евакуації військ і техніки з Сирії, перебувала далеко від місця призначення і була розпорошена у відкритому морі.

25 грудня українські військово-інформаційні платформи повідомили, що конвой з п’яти транспортних кораблів російського військово-морського флоту йшов двома групами до сирійського порту Тартус – єдиної військово-морської бази Росії в Середземному морі.

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Аналітики прогнозують евакуацію значних сил Росії з Сирії, а можливо, і самої бази, після повалення союзника Росії, колишнього авторитарного лідера Башара аль-Асада. Росія намагається сконцентрувати транспортні судна для евакуації, але вже стикнулася з труднощами.

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Згідно з даними платформ відстеження, два судна – важкий транспортний корабель «Спарта II» і танкер «Генерал Скобелєв», які вийшли з російських військово-морських баз у Балтійському морі, станом на вівторок перебували у південній частині Біскайської затоки, приблизно за дев’ять днів плавання від заявленого місця призначення – єгипетського Порт-Саїда.

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До другої групи входили десантні кораблі «Іван Грен» і «Александр Отраковский», згідно з повідомленнями українських ЗМІ та португальських ВМС. Українські джерела повідомили, що до складу групи також входило цивільне великовантажне транспортне судно «Спарта I».

«Іван Грен» і «Александр Отраковский» – бойові кораблі, призначені для висадки десанту. Кожен із них може перевозити до трьох десятків бойових машин і близько 300 озброєних солдатів. «Спарта I» – це судно типу «Ропуха», на борт якого транспортні засоби можуть заїжджати самі.

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Два російські військові кораблі, згідно з прес-релізом «Спостерігаємо», який ВМС Португалії опублікували наприкінці грудня, пройшли Гібралтарську протоку рано ввечері 22 грудня і вийшли в Середземне море. Патрульні кораблі ВМС Португалії NRP Álvares Cabral і NRP Sines супроводжували російські кораблі у водах португальської економічної зони, йдеться у повідомленні. Про цивільні судна, які перебувають під наглядом португальської влади, не згадується.

Інші джерела повідомляють, що «Спарта I» і схоже судно під назвою «Большая медведица» пройшли Гібралтарську протоку однаковим курсом приблизно в один і той же час.

24 грудня «Большая медведица» затонула біля берегів Іспанії після вибуху, який з невідомих причин стався в машинному відділенні. Чотирнадцять членів екіпажу були врятовані, двоє зникли безвісти. За повідомленнями ЗМІ, іспанський військовий корабель спостерігав за цим, але рятувальною операцією керував російський військовий корабель.

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Згідно з матеріалами з відкритих джерел і заявою МЗС Росії, «Большая медведица» перевозила реакторні люки атомного криголама та два портові крани німецького виробництва вантажопідйомністю 120 тонн до Владивостока.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомило, що судно отримало завдання взяти участь в евакуації з Сирії, і що його власником є російський військовий підрядник «Оборонлогістика», який підтримує логістичні операції Міністерства оборони Росії.

У вівторок міжнародні системи стеження не зафіксували жодних ознак місцезнаходження двох російських військових кораблів, що може свідчити про те, що капітани наказали вимкнути корабельні трекери, коли вони перебували у відкритому морі.

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Проте у вівторок цивільні системи стеження засікли «Спарту І» приблизно за 150 км на південний схід від Сицилії. Інформації про попередній шлях «Спарти І» не було. Однак, якби корабель прямував безпосередньо до Порт-Саїда з нормальною швидкістю, він би дійшов до місця призначення ще минулого тижня. Можливим поясненням може бути те, що цей корабель (а, можливо, два кораблі) вбивають час у морі.

Ізраїльський військовий письменник Ігаль Левін повідомив у суботу, що «Спарта I», досягнувши центрального Середземномор’я, «почала поводитися дивно»: вона зменшила швидкість до шести вузлів і стала ходити колами. За його словами, «Іван Грен» і «Александр Отраковский», швидше за все, продовжили рух.

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Щодо справжнього місця призначення, зокрема, «Спарти I», Левін сказав: «Офіційно цей корабель прямував до Єгипту, але всі небезпідставно вважали, що його справжня мета – допомогти евакуювати російську військову техніку з Сирії. Однак зараз він відстав від групи, до якої також входили два великі десантні кораблі, яка продовжує свій шлях до Сирії. Щодо нещодавнього затоплення корабля «Большая медведица», можна очікувати, що дивні випадки з російським флотом у Середземному морі будуть траплятися й надалі».