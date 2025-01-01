Український партизанський рух “Атеш” повідомляє про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму. На них зараз окрім російських військових з’являються представники Федеральної служба безпеки Росії (відомої як ФСБ) та інших силових відомств.
“Ця робота проводиться в рамках операції з пошуку представників підпілля”, - повідомляють партизани.
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Окупаційні війська насправді панікують і серйозно стурбовані через зростання протестного руху, а також через витік інформації з Криму. Адже це сприяє знищенню їхніх військових об’єктів, техніки та руйнуванню логістичних маршрутів, додають партизани.
“Ми продовжуємо свою роботу і закликаємо всіх приєднуватися до нас вже сьогодні! Разом нам по силам швидко викорчовувати всіх негідників з Криму”, - йдеться у повідомленні.
Вчора, 31 грудня, Kyiv Post повідомляв, що воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) вперше в історії за допомогою ударного морського дрона Magura V5 під час бою у Чорному морі знищили російський гелікоптер Мі-8.
У ГУР тоді повідомили, що 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.
Історична подія сталася під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon був знищений російський гелікоптер Мі-8.
В ГУР додали, що ще один такий же ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись аеродрому базування.