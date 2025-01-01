Український партизанський рух “Атеш” повідомляє про посилені військові пости на всіх в’їздах до Євпаторії, міста на заході Криму. На них зараз окрім російських військових з’являються представники Федеральної служба безпеки Росії (відомої як ФСБ) та інших силових відомств.

“Ця робота проводиться в рамках операції з пошуку представників підпілля”, - повідомляють партизани.

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Окупаційні війська насправді панікують і серйозно стурбовані через зростання протестного руху, а також через витік інформації з Криму. Адже це сприяє знищенню їхніх військових об’єктів, техніки та руйнуванню логістичних маршрутів, додають партизани.

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“Ми продовжуємо свою роботу і закликаємо всіх приєднуватися до нас вже сьогодні! Разом нам по силам швидко викорчовувати всіх негідників з Криму”, - йдеться у повідомленні.