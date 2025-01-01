Українські морські піхотинці успішно відбили атаку росіян на свої позиції, знищивши три одиниці бронетехніки та завдавши втрат російській піхоті, йдеться у повідомленні Військово-морських сил України у Facebook.

«Відбиваємо атаку російських окупантів та знищуємо їхню техніку», – йдеться у підписі до відео, опублікованого 37-ю окремою бригадою морської піхоти.

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Kyiv Post не зміг самостійно перевірити час і місце зйомки цього відео.

За даними розвідки, російські бронемашини рухалися до позицій морських піхотинців ЗСУ, хоча конкретне місце зіткнення не розголошується.

Під час просування одна російська бронемашина була знищена на мінному полі, але піхота встигла евакуюватися.

Інша російська машина також підірвалася на міні і під’їхала до місця знищення першої. Ці бронемашини, разом з іншою технікою, стали мішенями для українських операторів БПЛА.

Більше по темі “Розстрілюйте місцевих”: злочинні накази російського військового на Луганщині Українські військові оприлюднили відео, на якому російський військовослужбовець Рудаков наказує розстрілювати цивільних у Луганській області.

Водночас російських піхотинців переслідували мультикоптери з важкими бомбами. На відео видно, що після падіння бомб кілька російських солдатів лежать на землі.

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У Військово-морських силах України повідомили, що в результаті невдалого штурму росіяни втратили піхотний підрозділ, але не уточнили кількість втрат.

«Окупанти навіть не встигли зробити жодного пострілу, як були відправлені на зустріч зі своїми попередниками в пекло», – йдеться у повідомленні.

Україна, яка страждає від постійного дефіциту живої сили, все інтенсивніше використовує різні типи безпілотників на полі бою.

Рано вранці 31 грудня 2024 року біля західного узбережжя Криму українські спецпризначенці вперше в історії збили пілотований літак з морського дрона дальнього радіусу дії.

Нічні кадри з бортової камери зафіксували український морський безпілотник Magura V5, який на великій швидкості рухався через бурхливе море під обстрілом щонайменше двох російських гелікоптерів Мі-8, що кружляли над ним.

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) оприлюднило кадри морського бою, які свідчать про те, що це відбувалося поблизу мису Тарханкут – найзахіднішої точки окупованого Росією Криму. На кадрах видно, як інший безпілотник ухиляється від російського кулеметного вогню на тлі бризок від куль.

За даними ГУР, безпілотники випустили кілька ракет R-73 SeаDragon – ракети класу «повітря-повітря» радянських часів, модифіковані Україною для ураження морських цілей. Вони збили один гелікоптер Мі-8 і пошкодили другий, який потім відлетів геть. Пізніше ГУР оприлюднило запис, зроблений нібито одним із російських пілотів, який підтвердив, що їх підбила одна з зенітних ракет морського базування.