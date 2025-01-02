З 1 січня росіяни позбавили прав тих українців на ТОТ, які не отримали паспорт рф, пише Центр національного спротиву (ЦНС).

Наприклад, повідомляють у ЦНС, від початку цього року українці на тимчасово окупованих територіях, які не отримали паспорт РФ, позбулися будь яких прав.

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«Точніше цих прав їх позбавили російські загарбники», – додають в ЦНС.

Прикладом такого значного обмеження у правах може бути те, що з 1 січня 2025 року пільгова категорія громадян ТОТ України, яка отримувала медикаменти, більше цього зробити не зможе.

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У ЦНС наголошують, що така проблема зачіпає інтереси, насамперед, людей із сердечно-судинними захворюваннями, астматиків та діабетиків. Без російського паспорта препарати доведеться купувати.

«А ось придбати життєво-необхідні ліки на загарбаних територіях практично неможливо. Якщо ж і пощастить їх дістати, то ціни на них вдвічі, а то й втричі вищі за ринкові», – резюмують в ЦНС.

Росіяни об’їжджають села Луганщини для примусової паспортизації

Російські окупанти організували мобільні бригади, які об’їжджають села тимчасово окупованої Луганщини, аби силою змусити людей взяти російські паспорти.

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За словами начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, кожна мобільна бригада об’їжджає населені пункти двох-трьох районів чи міст з метою примусової паспортизації місцевого населення.

Центр національного спротиву (ЦНС) раніше також писав про те, що на тимчасово захоплених територіях росіяни традиційно використали дітей для пропаганди.