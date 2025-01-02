200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16, пишуть Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграмі, цитуючи повідомлення посольства Великої Британії в Україні.
«Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях”, - йдеться в оригінальному дописі дипломатичного представництва.
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F-16 ЗСУ вилітають із авіабази НАТО в Польщі − подробиці
Досить маловідомий промосковський блогер “Глобалистика” назвав авіабазу ВПС Польщі “Мінськ Мазовецький” на схід від Варшави місцем базування щонайменше 16 винищувачів F-16 Повітряних сил ЗСУ, сім із яких наразі перефарбовані в українські кольори і перебувають у бойовому стані.
Підкріплення з шести винищувачів F-16AM від Нідерландів і трьох від Данії прибуло на базу «днями», але ці літаки ще не були перефарбовані в українські кольори, повідомив цей блогер.
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Основні проросійські військові канали заявили, що це повідомлення є точним, і що ПС ЗСУ фактично ховають ці літаки на авіабазі НАТО від можливих російських атак на них. Провідний прокремлівський блогер “Два майора” повідомив, що технічне обслуговування літаків до і після бойових вильотів проводиться на базі “Мінськ Мазовецький” за рахунок США.
За його словами, 18 винищувачів F-16AM/BM, подарованих Україні ВПС Нідерландів, базуються на румунській авіабазі Фетешті і використовуються для підготовки українських пілотів і техніків.
На запит Kyiv Post до штаб-квартири НАТО з проханням прокоментувати російські заяви на момент публікації відповіді не надійшло.
Згідно з офіційними українськими джерелами, винищувач F-16 американського виробництва дебютував в Україні в середині серпня 2024 року. Це був один із шести перших літаків, які отримала Україна. Ще одна партія, ймовірно, також із шести літаків, надійшла в середині грудня. Де саме базуються винищувачі, а також їхня точна кількість є українською військовою таємницею.
Наразі F-16 використовуються головним чином для перехоплення крилатих ракет і ударних безпілотників, які Росія запускає по житлових будинках і підприємствах, згідно з грудневою заявою ПС ЗСУ.
Раніше головний редактор української платформи Defense Express Олег Катков, сказав на телеканалі «Київ24», що в майбутньому українські F-16 завдаватимуть ударів по території Росії високотехнологічними керованими авіабомбами великої дальності.
Яку військову допомогу отримає Україна у 2025 році
Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.
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Фінансова допомога Україні від партнерів:
- Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП.
- Велика Британія надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року.
- Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за “данською моделлю 2.0”.
- ЄС: 1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості.
- НАТО надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги.
- Нідерланди спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років.
- Німеччина виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги.
- Норвегія передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів).
- США нададуть 5,5 млрд доларів.
- Швеція спрямує 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів) протягом трьох років.