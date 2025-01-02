200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16, пишуть Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграмі, цитуючи повідомлення посольства Великої Британії в Україні.

«Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях”, - йдеться в оригінальному дописі дипломатичного представництва.

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F-16 ЗСУ вилітають із авіабази НАТО в Польщі − подробиці

Досить маловідомий промосковський блогер “Глобалистика” назвав авіабазу ВПС Польщі “Мінськ Мазовецький” на схід від Варшави місцем базування щонайменше 16 винищувачів F-16 Повітряних сил ЗСУ, сім із яких наразі перефарбовані в українські кольори і перебувають у бойовому стані.

Підкріплення з шести винищувачів F-16AM від Нідерландів і трьох від Данії прибуло на базу «днями», але ці літаки ще не були перефарбовані в українські кольори, повідомив цей блогер.

Більше по темі Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для обслуговування F-16 Основними підрядниками були компанія з Бельгії, а також зі штатів Техас і Коннектикут.

Основні проросійські військові канали заявили, що це повідомлення є точним, і що ПС ЗСУ фактично ховають ці літаки на авіабазі НАТО від можливих російських атак на них. Провідний прокремлівський блогер “Два майора” повідомив, що технічне обслуговування літаків до і після бойових вильотів проводиться на базі “Мінськ Мазовецький” за рахунок США.

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За його словами, 18 винищувачів F-16AM/BM, подарованих Україні ВПС Нідерландів, базуються на румунській авіабазі Фетешті і використовуються для підготовки українських пілотів і техніків.

На запит Kyiv Post до штаб-квартири НАТО з проханням прокоментувати російські заяви на момент публікації відповіді не надійшло.

Згідно з офіційними українськими джерелами, винищувач F-16 американського виробництва дебютував в Україні в середині серпня 2024 року. Це був один із шести перших літаків, які отримала Україна. Ще одна партія, ймовірно, також із шести літаків, надійшла в середині грудня. Де саме базуються винищувачі, а також їхня точна кількість є українською військовою таємницею.

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Наразі F-16 використовуються головним чином для перехоплення крилатих ракет і ударних безпілотників, які Росія запускає по житлових будинках і підприємствах, згідно з грудневою заявою ПС ЗСУ.

Раніше головний редактор української платформи Defense Express Олег Катков, сказав на телеканалі «Київ24», що в майбутньому українські F-16 завдаватимуть ударів по території Росії високотехнологічними керованими авіабомбами великої дальності.

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