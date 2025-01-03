Представник розвідки зазначив, що ракетний арсенал росіян ще далеко не вичерпаний.

5 жовтня С-70 мав здійснити пробне бомбометання в тандемі з пілотованим літаком. Вони вилетіли з авіабази Ахтубінськ, розташованої приблизно за 600 км від лінії фронту.

Програму С-70 започаткувало КБ “Сухой” у 2011 році, в подальшому розробкою займався Чкаловський авіазавод у Новосибірську. Росія вихваляла його як свою найпередовішу безпілотну систему, але вважається, що її “здерли” з Boeing X-45 і Northrop Grumman X-47B початку 2000-х років.

Нова пропозиція від компанії – лімітована серія брелків, виготовлених із уламків російського ударного безпілотника С-70 “Охотнік” (Мисливець), збитого винищувачем Су-57, який супроводжував його під час випробувального польоту 5 жовтня.

Як свідчить радіоперехоплення розмов російських операторів, дрон вийшов з-під їхнього контролю, тож було вирішено збити його ракетою з Су-57, щоб він не потрапив до рук Заходу. 20-тонний безпілотник впав біля Костянтинівки на контрольованій українськими силами території Донецької області.

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Серед уламків були знайдені компоненти виробництва США, Німеччини та Швейцарії, а також рештки керованої авіабомби ФАБ-250 УМПК Д-30, що могло свідчити про те, що росіяни випробовували С-70 саме як бомбардувальника.

На сайті Fuselage Creations пропонується понад 60 “товарів”, виготовлених із матеріалів обшивки й “начиння” російських літаків, гелікоптерів і безпілотників, збитих над Україною від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Ціни варіюються від 100 до 1 000 доларів залежно від “рідкісності” сувеніра.

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Всього зі збитого С-70 було виготовлено 770 брелків. Кожний має свій серійний номер і коштує 191 долар. Компанія висловила вдячність ЗСУ за надані уламки. Брелки можна замовити на сайті Fuselage Creations/AirHub store або в магазині компанії в центрі міста, і їх доставлять у будь-яку точку світу.