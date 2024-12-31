Центр національного спротиву (ЦНС) пише про те, що на тимчасово захоплених територіях росіяни традиційно використали дітей для пропаганди.

Стало відомо про те, що дітей молодших класів в низці захоплених шкіл окупованої Херсонщини змушували робити “гірлянди” для окупантів, й писати вірші.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам зс рф», – пишуть у ЦНС .

У Центрі наголошують, що пропагандисти це висвітлюють як бажання самих дітей.

Advertisement

Таким чином ворог використовує дітей в своїх цілях, й водночас намагається змінити їх самоідентифікацію, героїзуючи окупантів

Раніше ми писали про те, що російські окупанти посилюють репресії проти мирного населення на ТОТ. Так, нещодавно стало відомо про те, що росіяни почали депортацію родичів бійців ЗСУ.

Росія чинить тиск на українців на окупованих територіях - подробиці

З тимчасово окупованих територій України Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Існує ризик депортації в Росію ще 1,5 млн українських дітей.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.

Advertisement

Федеральна служба безпеки Росії змушує українців на окупованих територіях або депортованих до РФ записувати відео на підтримку так званого “СВО”, повідомляли раніше в Центрі національного спротиву.