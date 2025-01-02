Польща офіційно перебирає на себе головування в Раді Європейського Союзу на ротаційній основі. Офіційна інавгурація відбудеться 3 січня.

Після суперечливого піврічного головування Угорщини цей перехід широко вітається.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у мережі X: «Оскільки дружня Польща розпочинає своє друге головування у Раді ЄС, ми розраховуємо на польське лідерство, принципову позицію та рішучість. Бажаю Польщі успіху у зміцненні Європи». Польща вже головувала в Раді ЄС – у другій половині 2011 року.

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Цього разу, відповідно до гасла «Безпека, Європо!», польське головування підтримуватиме діяльність, спрямовану на зміцнення європейської безпеки, включно зі сферами, що стосуються зовнішньої, внутрішньої, інформаційної, економічної, енергетичної, продовольчої та медичної безпеки.

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Країни-члени ЄС головують у Раді ЄС на ротаційній основі кожні пів року. Представники країни, що головує, відповідають за формування порядку денного засідань окремих органів Ради та проведення переговорів між країнами-членами.

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Протягом наступних шести місяців Польща має провести понад 300 офіційних зустрічей, у тому числі 22 неформальних нарад міністрів ЄС.

Першою на порядку денному буде зустріч міністрів освіти, запланована на 21-22 січня, а 30-31 січня відбудеться зустріч міністрів юстиції та внутрішніх справ.

Однак Польща не прийматиме неформальний саміт лідерів ЄС 3 лютого. Він відбудеться в Брюсселі.

Під час польського головування заплановано близько 200 культурних заходів, і його символічно відкриє гала-концерт у Варшаві 3 січня. На ньому будуть присутні Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і делегація з України.

Польське головування в Раді ЄС збігається з початком нового інституційного циклу в ЄС. Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії наприкінці листопада, а в середині грудня відбувся перший саміт під головуванням Кошти.

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Заступниця міністра у справах ЄС Магдалена Собков’як-Чарнецька розповіла польській інформагенції PAP, що наразі розробляються плани ЄС на наступні п’ять років.

«Тому наше головування дасть старт, – сказала вона. – А отже, ми будемо боротися не за те, скільки справ ми закриємо, а за те, скільком ми задамо новий тон».

Окрім зміцнення безпеки та стійкості блоку, польське головування також буде спрямоване на підвищення економічної конкурентоспроможності Європи.

«Ми будемо намагатися уникати так званого надмірного регулювання. Ми пам’ятаємо звіт Драґі та інші сигнали, які вказують на те, що надмірне регулювання може більше зашкодити нам, ніж допомогти», – сказала Собков’як-Чарнецька.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила в своєму дописі в мережі Х: «Я вітаю польське головування. Я вітаю зосередженість польського головування на безпеці нашого Союзу в усіх її вимірах. У першій половині 2025 року ми збираємося запустити багато важливих ініціатив, тому я вдячна Польщі за її рішучість і європейський дух».

З оригіналом можна ознайомитись тут.