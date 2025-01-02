2 січня Збройні Сили України завдали високоточний удар по командному пункту 810-ї бригади морської піхоти РФ у населеному пункті Мар’їне, Курська область, повідомив Генштаб ЗСУ.
Удар по 810-й бригаді − подробиці
Удар було здійснено з метою послаблення можливостей та бажання Росії здійснювати терористичні акти проти мирного населення України.
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При цьому вжили всіх необхідних заходів для мінімізації ризиків для життя цивільного населення.
“Збройні Сили України невпинно продовжуватимуть виявляти та знищувати об’єкти військового командування країни-агресора”, − наголосив Генштаб.
Водночас за даними речника Української добровольчої армії Південь та керівника Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, близько 13:30 завдали удару по селу Іванівське, Рильського району Курської області, де базувалися бійці 810-ї бригади морської піхоти РФ.
Сирський розповів про втрати росіян у Курській області
“Є вдалий удар. Значні втрати у 810-ї бригади РФ внаслідок цього”, − додав Братчук.
Сирський розповів про втрати росіян у Курській області
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомляв про значні втрати російських окупантів у Курській області.
З початку наступу Сил оборони ворог втратив понад 38 тис. солдатів та понад тисячу одиниць техніки.
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУнещодавно зайняли позиції в одному із населених пунктів у Курській області РФ.