Більше половини, а саме, 56% жителів Німеччини підтримують ідею розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні в разі припинення вогню у війні, розв’язаній проти неї Росією. Про це пише DW, посилаючись на результати опитування, проведеного компанією YouGov, які були оприлюднені у четвер, 2 січня.

Повідомляється також, що 19% опитаних принципово проти відправлення миротворців в Україну, 25% респондентів не визначилися з відповіддю.

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Разом з тим, якщо говорити про підтримку опитаних участі власне Німеччини в цих миротворчих зусиллях, то тут цифри зовсім інші.

Лише 23% респондентів виступають за участь німецьких солдатів у такій місії, тоді як 33% категорично проти залучення військ ФРН.

Опитування проводилося онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 людини з усієї Німеччини.

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У Німеччині обговорюють відправлення миротворців в Україну

Видання нагадує, що дискусії у Німеччині щодо миротворців в Україні почалися відносно недавно.

Так, протягом грудня минулого року питання можливого розгортання миротворців в Україні коментувала низка німецьких політиків.

Варто зазначити, що канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, наразі не варто проводити публічної дискусії про миротворчі сили, оскільки немає передумов для припинення вогню.

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За нинішньої ситуації він категорично проти направлення німецьких військових в Україну.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) також вважає, що дискусії про миротворчі сили мають відбуватися лише після того, як будуть зрозумілі умови припинення вогню. Втім, на його думку, ФРН має бути залучена до цих зусиль.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на початку грудня у контексті дискусії щодо імовірності розгортання миротворців в Україні заявила, що ФРН “зробить все, що в її силах” для забезпечення миру в майбутньому.

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Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) вважає, що розгортання німецьких миротворців в Україні можливе лише за умови міжнародного мандату і, за можливості, у консенсусі з Росією.