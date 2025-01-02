Україна змогла скоротити терміни підготовки пілотів на західних винищувачах F-16 майже на три місяці, повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник в інтерв’ю для АрміяІнформ.

Україна прискорює навчання пілотів F-16 − подробиці

“Окрему увагу приділено підготовці військових пілотів. Процес отримання курсантами свідоцтв приватного пілота був оптимізований, що дозволяє зменшити терміни підготовки пілотів на F-16 майже на три місяці”, − пояснив Мельник.

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Це, за його словами, надасть Україні важливу перевагу в повітрі.

Новина про скорочення термінів підготовки з’явилася на тлі повідомлення про те, що 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.

Британія підготувала 200 пілотів з України для навчання на F-16

200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16.

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