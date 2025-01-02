Російські окупанти продовжують нищити українську культуру та традиції на захоплених територіях, повідомляє Центр національного спротиву.

На окупованих територіях заборонили українські традиції

За даними ЦНС, у дошкільних та освітніх закладах заборонено згадувати про Святого Миколая.

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Крім того, окупанти запровадили повну заборону на колядки та вертепи. Дітям проводять “профілактичні” бесіди, під час яких дискредитують Санта Клауса та інших західних казкових героїв.

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Центр національного спротиву закликав українців чинити опір та не дозволяти росіянам знищувати українські традиції.

На ТОТ росіяни позбавили медикаментів українців без паспортів РФ

З 1 січня росіяни позбавили прав тих українців на ТОТ, які не отримали паспорт Росії

У ЦНС наголошують, що така проблема зачіпає інтереси, насамперед, людей із сердечно-судинними захворюваннями, астматиків та діабетиків. Без російського паспорта препарати доведеться купувати.

Російські окупанти організували мобільні бригади, які об’їжджають села тимчасово окупованої Луганщини, аби силою змусити людей взяти російські паспорти.

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