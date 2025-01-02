Міністерство закордонних справ України відкинуло критику з боку Управління Верховного комісара ООН з прав людини щодо закону, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов’язаних з Росією.

Росія використовує релігію як зброю в Україні − подробиці

МЗС наголосило, що закон не забороняє жодну з існуючих в Україні церков, а лише не допускає підпорядкування релігійних організацій керівним центрам у Росії, яка здійснює збройну агресію проти України.

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“Українська держава має обов’язок захисту своїх громадян від деструктивного впливу держави-агресора, зокрема з використанням релігійних організацій”, − заявило представництво.

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Міністерство також нагадало, що саме Росія скоює численні злочини проти релігійних свобод в Україні, зокрема вбивства вірян, руйнування храмів та переслідування релігійних громад.

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МЗС України розраховує, що у майбутньому ООН надаватиме об’єктивні оцінки ситуації зі свободою релігії в Україні та фіксуватиме злочини Росії.

Папа Римський розкритикував заборону російської церкви в Україні

Папа Римський Франциск висловив занепокоєння через рішення Києва заборонити російську церкву в Україні. 

Про це він сказав під час зустрічі з вірянами в серпні. Понтифік закликав не забороняти жодну церкву.

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У День незалежності 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Російською Федерацією.

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