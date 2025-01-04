Від ранку російські війська атакують Антонівку у передмісті Херсона безпілотниками. 

Натепер відомо про чотирьох постраждалих. 

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На Херсонщині росіяни атакують цивільних дронами

Близько десятої ранку обласна влада повідомила, що окупанти атакували з безпілотника жителя Антонівки. Під удар потрапив 71-річний чоловік. Його госпіталізували. 

Згодом стало відомо про ще одного потерпілого - 43-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та перелом. 

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Орієнтовно о 9:30 війська агресора знову скинули вибухівку з дрона на місцевих мешканців. Поранені 65-річний чоловік та 62-річна жінка. Вони також у лікарні. 

Обстріли Херсонщини: наслідки 

Внаслідок вчорашніх обстрілів на Херсонщині поранено семеро людей. 

З артилерії війська РФ накрили Монастирське. Постраждали мати та син. 

У Білозерці внаслідок російського артобстрілу на подвір’ї будинку була поранена 52-річна жінка.  

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Порт Усть-Луга в Ленінградській області вважається другим за величиною у РФ після Новоросійська.

У передмісті Херсона - Антонівці - росіяни скинули вибухівку з БпЛА на 63-річного велосипедиста.

Чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення. 

Пізніше окупанти атакували безпілотником 80-річну жінку. У неї також вибухова травма та уламкове поранення. 

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Наслідки удару по Херсонщині 3 січня. Фото поліції.

Поліція зафіксувала пошкодження двох десятків приватних та багатоквартирних будинків, кіноконцертної зали, гуртожитку, сімох автомобілів, автобуса і гаража.

Наслідки удару по Херсонщині 3 січня. Фото поліції.

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