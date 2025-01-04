Від ранку російські війська атакують Антонівку у передмісті Херсона безпілотниками.
Натепер відомо про чотирьох постраждалих.
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На Херсонщині росіяни атакують цивільних дронами
Близько десятої ранку обласна влада повідомила, що окупанти атакували з безпілотника жителя Антонівки. Під удар потрапив 71-річний чоловік. Його госпіталізували.
Згодом стало відомо про ще одного потерпілого - 43-річного чоловіка. У нього мінно-вибухова травма та перелом.
Орієнтовно о 9:30 війська агресора знову скинули вибухівку з дрона на місцевих мешканців. Поранені 65-річний чоловік та 62-річна жінка. Вони також у лікарні.
Обстріли Херсонщини: наслідки
Внаслідок вчорашніх обстрілів на Херсонщині поранено семеро людей.
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У передмісті Херсона - Антонівці - росіяни скинули вибухівку з БпЛА на 63-річного велосипедиста.
Чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення.
Пізніше окупанти атакували безпілотником 80-річну жінку. У неї також вибухова травма та уламкове поранення.
Поліція зафіксувала пошкодження двох десятків приватних та багатоквартирних будинків, кіноконцертної зали, гуртожитку, сімох автомобілів, автобуса і гаража.