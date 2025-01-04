Оператор електромереж Словаччини SEPS запевнив, що попри погрози прем’єр-міністра Роберто Фіцо, експорт електроенергії в Україну не буде зупинено.
Про це повідомляє DW.
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Словацький державний оператор електромереж SEPS у коментарі чеському інформаційному агентству CTK у п’ятницю, 3 січня, запевнив, що постачання електроенергії Україні не припиниться, і що SEPS дотримуватимуться контрактів, укладених із «Укренерго».
Погрози Фіцо: що відомо
Напередодні прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд обговорить заходи у відповідь на припинення Україною транзиту російського газу.
За його словами, розглядаються варіанти припинення поставок електроенергії в Україну та скорочення допомоги українським біженцям у Словаччині.
Фіцо зазначив, що зупинка транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік.
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Президент України Володимир Зеленський раніше прокоментував погрози прем’єр-міністра Словаччини щодо можливого припинення постачання електроенергії в Україну.
Глава держави вважає, що словацький політик діє на руку Кремля і може зашкодити самій Словаччині.