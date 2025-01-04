Дрони атакували найбільший морський торгівельний порт Росії - Усть-Луга в Ленінградській області. 

Про таке повідомляє Telegram-канал Astra, посилаючись на джерела. 

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Дрони атакували найбільший морський торгівельний порт РФ

Зазначається, що більшість безпілотників, які атакували Ленінградську область, збили над терміналом ТОВ «Новатранс» на території морського торгового порту Усть-Луга. 

За попередньою інформацією, в одній з будівель на території порту пошкоджені вікна. 

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Раніше губернатор області звітував про 4 збитих безпілотників. Він заявляв, що обійшлося без постраждалих та пошкоджень. 

Морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області вважається другим за величиною у РФ після Новоросійська.

Він працює з грудня 2001 року, коли відкрився вугільний термінал.  

У Смоленській області РФ БПЛА атакували військовий завод

У ніч на суботу дрони налетіли на Смоленську область РФ. 

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Російські війська від ранку б’ють по Антонівці дронами та цілять у цивільних.

У соцмережах пишуть, що під ударом, ймовірно, був завод «Авангард». 

На цьому підприємстві виробляють компоненти для ракет та протирадіаційний захист для бронетехніки.

Атаку дронів на область підтвердив місцевий губернатор. Однак, він не уточнив, куди летіли безпілотники. 

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За його словами, протягом ночі російська ППО нібито збила п’ять дронів. Російський чиновник стверджує, що «на землі постраждалих і руйнувань немає». Водночас у Міноборони РФ відзвітували про три знищених БПЛА над Смоленською областю. 

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