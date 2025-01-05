Київ готується до зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 9 січня. 

На порядку денному - посилення української протиповітряної оборони та захист від російської авіації.  

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це у своєму традиційному зверненні сказав президент Володимир Зеленський.  

Зеленський анонсував засідання «Рамштайну»

«Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати», - сказав глава держави. 

Advertisement

Він вкотре наголосив, що системи ППО нині вкрай необхідні Україні та мають працювати для захисту людей. 

Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться наступного тижня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України заплановане на 9 січня. 

Воно відбудеться на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.

Словацький оператор обіцяє не зупиняти експорт електрики в Україну, попри погрози Фіцо
Більше по темі

Словацький оператор обіцяє не зупиняти експорт електрики в Україну, попри погрози Фіцо

Словацький державний оператор електромереж SEPS запевнив, що дотримуватиметься контрактів, укладених із «Укренерго».

У Пентагоні розповіли, що учасники обговорять практичні й скоординовані кроки для посилення обороноздатності України зараз та у майбутньому.

Це буде 25-те засідання «Рамштайну». 

Перша зустріч у цьому форматі відбулася 26 квітня 2022 року. У ній взяли участь представники понад 40 країн. 

Advertisement

Станом на вересень 2024 року Київ отримав $106 млрд допомоги в межах «Рамштайну». З них близько $56 млрд - допомога США. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
За тиждень РФ запустила по Україні 740 КАБів та 630 дронів, - Зеленський Зеленський
За тиждень РФ запустила по Україні 740 КАБів та 630 дронів, - Зеленський
Київ Пост
1г тому
Прем’єрка Італії зустрілася із Трампом у Флориді США
Прем’єрка Італії зустрілася із Трампом у Флориді
За матеріалами Укрінформ
4г тому
Словацький оператор обіцяє не зупиняти експорт електрики в Україну, попри погрози Фіцо Міжнародні відносини
Словацький оператор обіцяє не зупиняти експорт електрики в Україну, попри погрози Фіцо
За матеріалами Укрінформ
1д тому
На «Рамштайні» говоритимуть про скоординовану підтримку України США
На «Рамштайні» говоритимуть про скоординовану підтримку України
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Мінʼюст відновив ще один реєстр після кібератаки
Далі » Двоє українських десантників взяли у полон 14 росіян