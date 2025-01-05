Київ готується до зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 9 січня.

На порядку денному - посилення української протиповітряної оборони та захист від російської авіації.

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Про це у своєму традиційному зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Зеленський анонсував засідання «Рамштайну»

«Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати», - сказав глава держави.

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Він вкотре наголосив, що системи ППО нині вкрай необхідні Україні та мають працювати для захисту людей.