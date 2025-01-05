Київ готується до зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбудеться 9 січня.
На порядку денному - посилення української протиповітряної оборони та захист від російської авіації.
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Про це у своєму традиційному зверненні сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський анонсував засідання «Рамштайну»
«Десятки країн-партнерів, і серед них є ті, хто може збільшити нашу спроможність не тільки в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб, від російської авіації. Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати», - сказав глава держави.
Він вкотре наголосив, що системи ППО нині вкрай необхідні Україні та мають працювати для захисту людей.
Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться наступного тижня
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України заплановане на 9 січня.
Воно відбудеться на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.
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У Пентагоні розповіли, що учасники обговорять практичні й скоординовані кроки для посилення обороноздатності України зараз та у майбутньому.
Це буде 25-те засідання «Рамштайну».
Перша зустріч у цьому форматі відбулася 26 квітня 2022 року. У ній взяли участь представники понад 40 країн.
Станом на вересень 2024 року Київ отримав $106 млрд допомоги в межах «Рамштайну». З них близько $56 млрд - допомога США.