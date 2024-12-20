Росія здійснила одну з найбільш масштабних кібератак на українські державні ресурси, повідомила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Російська атака паралізувала роботу державних реєстрів − подробиці

Стефанішина зазначила, що разом зі своєю командою вона координує зусилля з відсічі кібератаки та відновлення критично важливої інфраструктури. За її словами, російські хакери цілеспрямовано атакували державні реєстри, аби дестабілізувати ситуацію в країні.

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Від атаки постраждали лише державні реєстри, в першу чергу планується відновлення таких ресурсів:

державний реєстр актів цивільного стану громадян;

єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Стефанішина попередила, що Росія розповсюджує фейки, щоб викликати паніку серед громадян як в Україні, так і за кордоном.

Однак українська розвідка також завдає ударів по російському кіберсектору.

Кіберудари українських спецслужб по РФ − що треба знати

У жовтні кіберфахівці ГУР здійснили кібератаку на російські навчальні заклади, які готують військових спеціалістів для Росії.

Більше по темі Україна вдарила ATACMS і Storm Shadow по головному виробнику ракетного палива РФ “Комбинат Каменский” є головним російським виробником твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, вибухових речовин і боєприпасів.

23 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР МОУ) заблокували роботу двох російських банків: АТ “Россільгоспбанк” та ПАТ “Московський кредитний банк”.

За інформацією поінформованого джерело Kyiv Post у спецслужбах, було заблоковано доступ до послуг інтернет-банкінгу цих фінансових установ, не працюють їхні мобільні додатки.

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4 жовтня Кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії.

За даними джерела, внаслідок операції ГУР отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.

Кіберкорпус ГУР МОУ атакував банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України.

Як повідомляло джерело Kyiv Post в українській розвідці, під кіберударом опинилися Альфа-банк, банк “Откритіє”, телекомунікаційний оператор “Ростелеком”, які забезпечують російську війну.