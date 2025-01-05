У ніч на 5 січня російські війська запустили по Україні 103 безпілотники.

Летіли «шахеди» та дрони-імітатори різних типів. 

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За даними Повітряних сил, окупанти атакували з російських Брянська, Міллерево та Орла. 

Атака дронів 5 січня: де працювала ППО

Українські військові збили 61 безпілотник. 

Ще 42 ворожі дрони-імітатори локаційно втрачені. 

Протиповітряна оборона працювала на території дев’яти областей - у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій.

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Влучань не зафіксували.  

Удар по Харківщині: наслідки

На Харківщині уражений «шахед» впав на проїжджу частину в селі Краснокутськ Богодухівського району. 

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

Пошкоджено чотири приватні будинки. 

Постраждали три людини. У них - гостра реакція на стрес. 

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