У ніч на 5 січня російські війська запустили по Україні 103 безпілотники.

Летіли «шахеди» та дрони-імітатори різних типів.

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За даними Повітряних сил, окупанти атакували з російських Брянська, Міллерево та Орла.

Атака дронів 5 січня: де працювала ППО

Українські військові збили 61 безпілотник.

Ще 42 ворожі дрони-імітатори локаційно втрачені.

Протиповітряна оборона працювала на території дев’яти областей - у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській та Хмельницькій.

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Влучань не зафіксували.