Війська агресора щодня обстрілюють мирні населені пункти. 

Протягом тижня Росія запустила по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів.

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Такі дані назвав президент Володимир Зеленський. 

Іноземні компоненти у російських дронах та ракетах

Глава держави зазначив, що у зброї, якою ворог атакував Україну цього тижня, було понад 50 тисяч підсанкційних компонентів зі всього світу.

Лише цієї ночі росіяни запустили 103 «шахеди». У їх складі, за словами президента, було використано 8755 компонентів іноземного виробництва. 

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«Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів - недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну», - наголосив Володимир Зеленський. 

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Внаслідок російського артобстрілу у місті також постраждала жінка.

Атака дронів на Україну

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 103 дрони. 

Наші військові збили 61 безпілотник. Ще 42 ворожі дрони-імітатори локаційно втрачені. 

За даними Повітряних сил, окупанти атакували з російських Брянська, Міллерево та Орла. 

Протиповітряна оборона працювала на території дев’яти областей. Влучань не зафіксували. 

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На Харківщині уражений «шахед» впав на проїжджу частину в селі Краснокутськ Богодухівського району. Постраждало троє людей. У них - гостра реакція на стрес. 

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