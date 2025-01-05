Війська агресора щодня обстрілюють мирні населені пункти.
Протягом тижня Росія запустила по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів.
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Такі дані назвав президент Володимир Зеленський.
Іноземні компоненти у російських дронах та ракетах
Глава держави зазначив, що у зброї, якою ворог атакував Україну цього тижня, було понад 50 тисяч підсанкційних компонентів зі всього світу.
Лише цієї ночі росіяни запустили 103 «шахеди». У їх складі, за словами президента, було використано 8755 компонентів іноземного виробництва.
«Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів - недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну», - наголосив Володимир Зеленський.
Окупанти вбили жителя Нікополя
Атака дронів на Україну
Цієї ночі росіяни запустили по Україні 103 дрони.
Наші військові збили 61 безпілотник. Ще 42 ворожі дрони-імітатори локаційно втрачені.
За даними Повітряних сил, окупанти атакували з російських Брянська, Міллерево та Орла.
Протиповітряна оборона працювала на території дев’яти областей. Влучань не зафіксували.
На Харківщині уражений «шахед» впав на проїжджу частину в селі Краснокутськ Богодухівського району. Постраждало троє людей. У них - гостра реакція на стрес.