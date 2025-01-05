Війська агресора щодня обстрілюють мирні населені пункти.

Протягом тижня Росія запустила по Україні понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів.

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Такі дані назвав президент Володимир Зеленський.

Іноземні компоненти у російських дронах та ракетах

Глава держави зазначив, що у зброї, якою ворог атакував Україну цього тижня, було понад 50 тисяч підсанкційних компонентів зі всього світу.

Лише цієї ночі росіяни запустили 103 «шахеди». У їх складі, за словами президента, було використано 8755 компонентів іноземного виробництва.

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«Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів - недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну», - наголосив Володимир Зеленський.

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Атака дронів на Україну

Цієї ночі росіяни запустили по Україні 103 дрони.

Наші військові збили 61 безпілотник. Ще 42 ворожі дрони-імітатори локаційно втрачені.

За даними Повітряних сил, окупанти атакували з російських Брянська, Міллерево та Орла.

Протиповітряна оборона працювала на території дев’яти областей. Влучань не зафіксували.

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На Харківщині уражений «шахед» впав на проїжджу частину в селі Краснокутськ Богодухівського району. Постраждало троє людей. У них - гостра реакція на стрес.