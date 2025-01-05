Армія агресора обстріляла Покровську громаду на Донеччині.

Внаслідок цих атак поранено 5 людей.

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Про це повідомили в ОВА.

Обстріл Покровська 5 січня

Троє мешканців постраждали через російський удар у Покровську.

У місті пошкоджена крамниця та адміністративна будівля.

Ще дві людини були поранені у Надіївці.

У селищі пошкоджено два будинки.

Російські війська атакують Донеччину

Донеччина постійно потерпає від російських атак.

Протягом минулої доби окупанти завдали майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору.

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З артилерії ворог обстріляв Мирноград. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, у поліції уточнили наслідки ударів 3 січня. Тоді руйнувань зазнали приватні будинки у Сіверську, Миколаївці та Гришиному.