Армія агресора обстріляла Покровську громаду на Донеччині. 

Внаслідок цих атак поранено 5 людей. 

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Про це повідомили в ОВА. 

Обстріл Покровська 5 січня

Троє мешканців постраждали через російський удар у Покровську. 

У місті пошкоджена крамниця та адміністративна будівля. 

Ще дві людини були поранені у Надіївці. 

У селищі пошкоджено два будинки.

Російські війська атакують Донеччину

Донеччина постійно потерпає від російських атак. 

Протягом минулої доби окупанти завдали майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

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З артилерії ворог обстріляв Мирноград. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, у поліції уточнили наслідки ударів 3 січня. Тоді руйнувань зазнали приватні будинки у Сіверську, Миколаївці та Гришиному.

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