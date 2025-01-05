Армія агресора обстріляла Покровську громаду на Донеччині.
Внаслідок цих атак поранено 5 людей.
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Про це повідомили в ОВА.
Обстріл Покровська 5 січня
Троє мешканців постраждали через російський удар у Покровську.
У місті пошкоджена крамниця та адміністративна будівля.
Ще дві людини були поранені у Надіївці.
У селищі пошкоджено два будинки.
Російські війська атакують Донеччину
Донеччина постійно потерпає від російських атак.
Протягом минулої доби окупанти завдали майже три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору.
З артилерії ворог обстріляв Мирноград. У місті пошкоджено багатоквартирний будинок.
Крім того, у поліції уточнили наслідки ударів 3 січня. Тоді руйнувань зазнали приватні будинки у Сіверську, Миколаївці та Гришиному.