Поліція міста Елк Вармінсько-Мазурського воєводства (межує з Росією – ред.) перевіряє походження повітряної кулі, знайденої в лісі біля населеного пункту Простки.

Як зазначає Rmf24, ймовірно йдеться про метеорологічну кулю з Росії, оскільки на ній є написи кирилицею.

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У Польщу залетіла повітряна куля з Росії

Попередній огляд кулі засвідчив, що йдеться про метеорологічний пристрій для замірів температури і вологості повітря.

Оцінюється, що він, ймовірно, прилетів із Калінінградської області РФ, оскільки на ньому є кириличні написи.

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У цьому регіоні Польщі періодично фіксують метеорологічні кулі з Росії. Зокрема торік їх було виявлено у районі населених пунктів Веньгожев, Мілакув, Піш.

Вармінсько-Мазурське воєводство РП межує із Калініградською областю РФ, протяжність сухопутної ділянки кордону становить 200 км.