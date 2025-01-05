Олаф Шольц розкритикував заяви опозиційного політика Родеріха Кізеветтера, який сказав нібито німецький канцлер збирається зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним.
«Це неправдиве твердження», - сказав Олаф Шольц у кулуарах заходу в штаб-квартирі Соціал-демократичної партії в Берліні, пише Spiegel.
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Шольц відкинув заяви опозиції про його «візит до Путіна»
Канцлер Олаф Шольц наголосив, що немає жодних підстав, які б підтверджували припущення Кізеветтера. І додав, що такі заяви викликають обурення у «чесних людей».
Генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш назвав заяви опозиційного політика «дуже проблематичними, ганебними та віроломними» та закликав Кізеветтера вибачитися.
Опозиція заявила, що Шольц планує поїхати до Путіна
4 січня речник з питань безпеки опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, нібито Шольц може зустрітися з Путіним до 23 лютого.
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У соцмережі політик написав начебто бачить ознаки такої ймовірної зустрічі.
«З’являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди», - написав політик.