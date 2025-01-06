З 5 лютого на тимчасово окупованих територіях України запрацює так званий “реєстр контрольованих осіб”, до якого росіяни вноситимуть українців, які не отримали російський паспорт, повідомляє Центр національного спротиву.

Росія створює реєстр “неблагонадійних” українців на ТОТ

ЦНС зауважив, що до цього реєстру потраплять українці, які, на думку ворожого керівництва, “незаконно перебувають на території Росії”.

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Українців, внесених до реєстру, змусять або виїхати з окупованих територій, або отримати “правову підставу для проживання”, тобто російський паспорт. Крім того, їм заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість, керувати транспортом та одружуватися.

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Центр національного спротиву наголошує, що це черговий елемент примусової паспортизації, спрямований на юридичне закріплення за українцями статусу громадян Росії.

Росіяни вдиратимуться в домівки українців на захоплених територіях

Російські окупанти продовжують утиски українців на тимчасово окупованих територіях. Згідно з новими “законами”, вже з березня росіяни отримають “право” вдиратися в оселі тих, хто не обміняв український паспорт на російський.

Російські окупанти продовжують нищити українську культуру та традиції на захоплених територіях.

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З 1 січня росіяни позбавили прав тих українців на ТОТ, які не отримали паспорт Росії.