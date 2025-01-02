Російські окупанти продовжують утиски українців на тимчасово окупованих територіях. Згідно з новими “законами”, вже з березня росіяни отримають “право” вдиратися в оселі тих, хто не обміняв український паспорт на російський, повідомляє Центр національного спротиву.

Українців на ТОТ позбавляють базових прав − подробиці

ЦНС вважає, що так Росія “узаконила” репресії проти цивільного населення. Українців, які відмовилися від російського громадянства, вже позбавлено базових прав, зокрема доступу до життєво необхідних ліків.

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Нові “закони” ще більше посилять тиск на українців та створять умови для подальших репресій. Центр національного спротиву закликав українців на тимчасово окупованих територіях до опору та непокори окупаційній владі.

Росіяни заборонили колядки й вертепи на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують нищити українську культуру та традиції на захоплених територіях.

У дошкільних та освітніх закладах заборонено згадувати про Святого Миколая.

Крім того, окупанти запровадили повну заборону на колядки та вертепи. Дітям проводять “профілактичні” бесіди, під час яких дискредитують Санта Клауса та інших західних казкових героїв.

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З 1 січня росіяни позбавили прав тих українців на ТОТ, які не отримали паспорт Росії.

Російські окупанти організували мобільні бригади, які об’їжджають села тимчасово окупованої Луганщини, аби силою змусити людей взяти російські паспорти.