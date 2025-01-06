Як повідомляється, Росія вивела всі підводні човни зі своєї військово-морської бази в Тартусі в Сирії – єдиної в Середземному морі.

Москва зберігала постійну військову присутність на військово-морській базі в Тартусі та на авіабазі Хмеймім на півночі Сирії з 2017 року за угодою з нині поваленим режимом Асада.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Видання Naval News повідомило, що російський підводний човен «Новоросійськ» (Б-61) вийшов з Тартуса 2 січня, а його рух через Гібралтарську протоку з Середземного моря в Атлантичний океан 4 січня підтвердив португальський флот.

Advertisement

Видання стверджує, що незрозуміло, чи був цей вихід частиною запланованої ротації, однак зазначило, що наразі жодного підводного човна в Тартусі немає.

Посилаючись на військово-морського експерта Фредеріка Ван Локерена, який веде журнал реєстрації російських суден у Середземному морі, Naval News заявив, що «в Тартусі завжди був розгорнутий російський підводний човен класу “Кіло”, хоча і з “короткими перервами”.

У Фінській затоці відновили підводні кабелі
Більше по темі

У Фінській затоці відновили підводні кабелі

Слідчі підозрюють, що судно “Eagle S” причетне до пошкодження підводної інфраструктури.

Naval News додав, що потенційна заміна «Новоросійська» – «Краснодар» (Б-265) або, можливо, «Можайськ» (Б-608) – вийшов із Балтійського моря 31 грудня, але ще не досяг Ла-Маншу на шляху до Середземного моря, і неясно, чи піде далі.

Advertisement

3 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомило, що інші російські кораблі прямують до Тартусу, щоб допомогти перекинути війська і техніку до Лівії на півночі Африки.

Кремль заявив, що перебуває в контакті з новою владою Сирії щодо можливого збереження своєї військової присутності в країні, майбутнє якої залишається невизначеним.

30 грудня українська делегація прибула до Сирії для переговорів, під час яких новий міністр закордонних справ Сирії заявив, що Дамаск бажає будувати «стратегічне партнерство» з Україною і відзначив «однакові страждання» двох народів.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
“З цим укропом поспілкуйся і обнули його”: командир армії РФ наказує стратити українського полоненого Росія
“З цим укропом поспілкуйся і обнули його”: командир армії РФ наказує стратити українського полоненого
Київ Пост
1г тому
Дрони СБУ налетіли на російський торгівельний порт Усть-Луга Росія
Дрони СБУ налетіли на російський торгівельний порт Усть-Луга
Карина Доломанжи
1г тому
У Фінській затоці відновили підводні кабелі Росія
У Фінській затоці відновили підводні кабелі
Київ Пост
3г тому
США хочуть посилити санкції проти російських нафтових танкерів Росія
США хочуть посилити санкції проти російських нафтових танкерів
Київ Пост
4г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росія створює реєстр українців без російських паспортів на ТОТ
Далі » У Фінській затоці відновили підводні кабелі