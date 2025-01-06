Як повідомляється, Росія вивела всі підводні човни зі своєї військово-морської бази в Тартусі в Сирії – єдиної в Середземному морі.

Москва зберігала постійну військову присутність на військово-морській базі в Тартусі та на авіабазі Хмеймім на півночі Сирії з 2017 року за угодою з нині поваленим режимом Асада.

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Видання Naval News повідомило, що російський підводний човен «Новоросійськ» (Б-61) вийшов з Тартуса 2 січня, а його рух через Гібралтарську протоку з Середземного моря в Атлантичний океан 4 січня підтвердив португальський флот.

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Видання стверджує, що незрозуміло, чи був цей вихід частиною запланованої ротації, однак зазначило, що наразі жодного підводного човна в Тартусі немає.

Посилаючись на військово-морського експерта Фредеріка Ван Локерена, який веде журнал реєстрації російських суден у Середземному морі, Naval News заявив, що «в Тартусі завжди був розгорнутий російський підводний човен класу “Кіло”, хоча і з “короткими перервами”.

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Naval News додав, що потенційна заміна «Новоросійська» – «Краснодар» (Б-265) або, можливо, «Можайськ» (Б-608) – вийшов із Балтійського моря 31 грудня, але ще не досяг Ла-Маншу на шляху до Середземного моря, і неясно, чи піде далі.

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3 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) повідомило, що інші російські кораблі прямують до Тартусу, щоб допомогти перекинути війська і техніку до Лівії на півночі Африки.

Кремль заявив, що перебуває в контакті з новою владою Сирії щодо можливого збереження своєї військової присутності в країні, майбутнє якої залишається невизначеним.

30 грудня українська делегація прибула до Сирії для переговорів, під час яких новий міністр закордонних справ Сирії заявив, що Дамаск бажає будувати «стратегічне партнерство» з Україною і відзначив «однакові страждання» двох народів.