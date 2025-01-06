У новому перехопленому дзвінку чутно, як російські військовослужбовці обговорюють страту українського військовополоненого. За даними Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), командир підрозділу зі складу 60 окремої мотострілкової бригади 5 армії ЗС РФ віддає злочинний наказ про вбивство військовополоненого Сил оборони України.

“Там вони ще й полоненого укропа з собою взяли, наскільки я зрозумів,” — каже росіянин у перехопленій розмові, опублікованій у понеділок, 6 січня.

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“З цим укропом особисто поспілкуйся і обнули його,” — додав росіянин.

Розвідка вказує, що запис є черговим доказом системного порушення норм міжнародного гуманітарного права армією країни-агерсора.

Раніше Kyiv Post писав про розслідування, в якому йдеться про те, що російські командири наказують розстрілювати й катувати місцеве населення російським солдатам, які перебувають ближче до лінії зіткнення.

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Українські військові знайшли телефон одного з російських військових, який знімав на відео, як його співслужбовець Рудаков Олег Ігорович (“Рудик”) віддає злочинні накази – “зачистити” місцевих жителів.

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“Хто мене чує, наказ: місцевих мешканців зачистити, зачистити, зачистити”, — йдеться у перехопленні.

Рудаков намагався вийти на зв’язок із солдатом із позивним “Юрист”, який перебував ближче до лінії фронту. Тому було віддано наказ стріляти по машинах місцевих жителів, убивати й катувати мирних людей.

“Машини розстрілюйте всі нах*й, місцевих. Х*й знає, я б краще завалив нах*й… В’яжіть всіх місцевих нах*й… Х*й знає, як їх в’язати – не знаю. У підвал їх усіх запихуйте”, – виносить Рудаков вирок мешканцям селища Невське Луганської області.

Росіяни вбивають полонених українських військових

20 листопада стало відомо, що військовослужбовці російської армії імовірно розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку.

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11 листопада у мережі з’явилась інформація про ще один ймовірний розстріл окупантами щонайменше двох беззбройних українських військовополонених на Курщині.

10 листопада український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що російські окупанти, ймовірно, розстріляли пораненого українського військового.

23 жовтня та 1 листопада росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку. Трьох воїнів вбили під час наступу на Селидове. Ще трьох — під час штурму укріплень ЗСУ на цьому ж напрямку.

13 жовтня DeepState писав, що окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області РФ.

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18 жовтня в Офісі Генпрокурора повідомили про ще один можливий факт розстрілу пораненого українського бійця, який потрапив у полон до ворога. Сталося це на Бахмутському напрямку.