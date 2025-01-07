Індонезія приєдналася до блоку БРІКС як повноправний член, повідомляє Reuters.

Індонезія стала членом БРІКС − подробиці

Про це заявив уряд Бразилії, яка головує в організації цього року.

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Індонезія, четверта за чисельністю населення країна світу, раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС, розглядаючи цю організацію як “засіб зміцнення країни й просування інтересів” так званого Глобального Півдня.

Рішення про вступ Індонезії було одноголосним. Заявку Індонезії схвалили ще 2023 року, але країна попросила відкласти приєднання до завершення президентських виборів.

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Тепер до складу БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка та Індонезія.

З 1 січня Білорусь, Болівія, Куба, Індонезія, Казахстан, Малайзія, Таїланд, Уганда та Узбекистан стануть країнами-партнерами блоку БРІКС.

Туреччина хоче в БРІКС, але не відмовляється від ЄС

Туреччина раніше висловила бажання приєднатися до БРІКС, хоча формальної процедури вступу до організації не існує.

Вступ Туреччини до БРІКС та АСЕАН не означає відмову від членства в НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пояснював, що вважає членство країни в цих організаціях сприянням побудові “значно іншої структури”.