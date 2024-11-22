Туреччина висловила бажання приєднатися до БРІКС, хоча формальної процедури вступу до організації не існує, повідомляє Haber Türk.

І ЄС, і БРІКС: Туреччина розглядає усі варіанти

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан пояснив, що рішення про прийняття нових членів ухвалюється на основі запрошення від чинних учасників БРІКС.

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"Немає формального механізму подання заявок. Члени БРІКС збираються разом і запрошують. Ми вже заявили про свою зацікавленість", - сказав Фідан.

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Водночас Туреччина не відмовляється від своєї мети вступити до Європейського Союзу.

Фідан зазначив, що офіційна політика щодо перспективи членства в ЄС залишається незмінною.

Однак, за його словами, ЄС відкладає вирішення цього питання, використовуючи зовнішньополітичні проблеми як привід для внутрішньополітичних рішень.

"Політична позиція ЄС щодо членства Туреччини не змінилася. Вони ставлять зовнішню політику та геополітичну ситуацію вище за внутрішню політику... ЄС не може дати відповіді на важливі питання через деякі політичні травми", - зауважив турецький міністр.

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Вступом до БРІКС і АСЕАН Туреччина не відмовилася від членства в НАТО

Вступ Туреччини до БРІКС та АСЕАН не означає відмову від членства в НАТО.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пояснював, що він вважає членство країни в цих організаціях сприянням побудові "значно іншої структури".

Анкара розглядає співпрацю з членами БРІКС і брала участь у запланованій зустрічі групи в Росії.

До БРІКС існує підвищений інтерес із боку різних держав, але навряд чи ця група може повністю задовольнити всі зацікавлені країни.

У квітні Анкара вела перемовини з Тегераном про продовження угоди щодо постачання іранського газу в Туреччину через санкційний тиск на Росію та обмеження можливостей здійснення платежів за російські енергоносії.

Туреччина підтримує повернення Криму Україні − подробиці

У вересні президент Туреччини заявляв, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, і що повернення Криму Україні є вимогою міжнародного права.

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11 вересня у межах саміту Кримської платформи у Києві Президент України Володимир Зеленський відкрив меморіал, присвячений вшануванню трагедії кримськотатарського народу.

Мирні перемовини між Україною та Російською Федерацією можливі лише тоді, коли Україна буде сильною та матиме підтримку міжнародних партнерів.

Про це казав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Українському Радіо.