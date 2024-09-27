Вступ Туреччини до БРІКС та АСЕАН не означає відмову від членства в НАТО, пише TRT Haber.
Вступ Туреччини до БРІКС і АСЕАН − подробиці
"Я вірю, що наша присутність у БРІКС і АСЕАН змінить арифметику регіонів. БРІКС і АСЕАН − це структури, які надають нам можливості, особливо для розвитку нашого економічного співробітництва. Участь у цих структурах не означає відмовитися від НАТО", − пояснив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
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Він вважає, що членство країни в цих організаціях призведе до побудови "значно іншої структури".
Ердоган нагадав, що його країна протягом 20 років очікує на членство в ЄС.
"Коли ви дивитесь на тих, хто каже нам, щоб ми не приєднувалися до БРІКС чи будь-якої іншої структури, то це ті самі люди, які змушували нас роками чекати біля дверей Європейського Союзу, над членством в якому ми так довго працювали", − зауважив турецький президент.
Туреччина виявила бажання вступити до БРІКС замість ЄС
БРІКС (англ. BRICS) – міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка).
Анкара розглядає співпрацю з членами БРІКС і брала участь у запланованій зустрічі групи в Росії.
До БРІКС існує підвищений інтерес із боку різних держав, але навряд чи ця група може повністю задовольнити всі зацікавлені країни.
У квітні Анкара вела перемовини з Тегераном про продовження угоди щодо постачання іранського газу в Туреччину через санкційний тиск на Росію та обмеження можливостей здійснення платежів за російські енергоносії.
20 серпня Азербайджансбкий уряд подав заявку на вступ до блоку БРІКС.