Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав свою поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня, повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Келлогг відклав поїздку до Києва − подробиці

Ексгенерал-лейтенант Кіт Келлогг, призначений спеціальним представником новообраного президента США з питань України та Росії, спочатку планував відвідати Київ на початку січня для зустрічей з лідерами України.

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Його команда організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Візит, який мав стати першим офіційним приїздом нових чиновників адміністрації Трампа до Києва після виборів, відклали. Келлогг відвідає Україну вже після вступу Трампа на посаду, однак точної дати візиту поки не озвучили.

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Причини відкладення поїздки не конкретизували.

Ні Келлогг, ні представник посольства України у Вашингтоні поки не відповіли на запити про коментарі.

“Трамп неодноразово заявляв під час передвиборчої кампанії, що зможе завершити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду, але значного прогресу в цьому напрямку він поки що не досяг. Проте, спроби швидкого вирішення конфлікту залишаються найважливішим пріоритетом його нової адміністрації”, − наголосили журналісти Reuters.

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Конгрес підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах

6 січня Конгрес США підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала обраного президента США Дональда Трампа у його гольф-клубі у штаті Флорида для неформальної зустрічі.

Президентські вибори у США відбувалися 5 листопада. За Гарріс віддали голоси 226 виборників, а за Трампа – 312.