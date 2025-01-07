6 січня Конгрес США офіційно підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року, пише CNN.

Конгрес підтвердив перемогу Трампа на виборах − подробиці

За даними CNN, підрахунок голосів відбувся без жодних заперечень, заворушень не виникло.

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Оголошувала про сертифікацію підрахунку віцепрезидентка Штатів Камала Гарріс, яка також своєю чергою претендувала на посаду американського президента на виборах 2024 року.

Призначені члени Конгресу по черзі репрезентували голоси виборників у кожному штаті в алфавітному порядку.

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За Гарріс віддали голоси 226 виборників, а за Трампа – 312.

Прем’єрка Італії зустрілася із Трампом у Флориді

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні відвідала обраного президента США Дональда Трампа у його гольф-клубі у штаті Флорида для неформальної зустрічі.

Трамп вечеряв із Мелоні, яку він назвав «фантастичною жінкою».

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Потім вони разом із деякими потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду Держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, переглянули фільм.