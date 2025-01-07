Українські морські порти у 2024 році перевалили 97,2 млн тонн вантажів, що на 57% більше, ніж у 2023 році, повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Рекордна перевалка вантажів в українських портах − подробиці

Більшість перевезених вантажів становила аграрна продукція – близько 60 млн тонн, або 61,7% від загального обсягу.

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Експорт вантажів морським шляхом також значно зріс – до 88,1 млн тонн, у порівнянні з 56,2 млн тонн у 2023 році.

Збільшення перевалки вантажів свідчить про поступове відновлення української економіки та адаптацію логістичних ланцюгів до умов воєнного часу.

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Робота українських портів у 2024 році − що треба знати

У жовтні було відомо, що з початку 2024 року портам України вдалося перевалили 80 млн тонн вантажів, із них 62% – зернові.

Безперебійна робота портів та надійне функціонування логістичного коридору мають критичне значення для світового ринку продовольства.

3 жовтня АМПУ повідомляла, що у січні-вересні 2024 року українські порти збільшили перевалювання вантажів до 74 мільйонів тонн.