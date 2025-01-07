Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Європі «пощастило», що Польща очолює ЄС, пообіцявши «мужнє і розумне» головування, але привид відносин з опозиційним президентом може переслідувати її протягом усього терміну.

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У п’ятницю, 3 січня, у Варшаві відбулася блискуча офіційна церемонія початку головування, на якій були присутні політики, дипломати, Туск і президент Європейської Ради Антоніу Кошта. Але на ній не було президента Анджея Дуди, який вирішив натомість покататися на лижах, чим оголив деякі з поточних політичних проблем країни.

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Польща головуватиме в ЄС вдруге від часу вступу до Євросоюзу, а Туск також обійматиме посаду прем’єр-міністра, яку обіймав, коли Польща очолювала ЄС у 2011 році. Його перебування на посаді прем’єр-міністра сприймається як позитивна зміна консервативного уряду PiS (партія “Право і справедливість” – ред.), який мав складні відносини з Європейською комісією, особливо щодо незалежності судової системи в країні.

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Однак триваюча «холодна війна» між урядом і висунутим PiS президентом Анджеєм Дудою, який незабаром піде у відставку, також може стати причиною проблем.

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Дуду критикували за те, що він не був присутній на урочистій церемонії в п’ятницю, на яку відрядив свого помічника, а натомість провів вихідні на гірськолижному курорті.

“Якби президент хотів бути присутнім на цьому гала-вечорі, він би просто прийшов. Його запросили і очікували, що він прийде», – сказала держсекретар з європейських справ Магдалена Собков’як-Чарнецька в інтерв’ю приватному телеканалу TVN24.

Голова канцелярії президента Малґожата Папроцька повідомила ЗМІ, що він був відсутній, оскільки запрошення уряду було лише формальним, що «призвело до висновку, що організатори не вважали захід важливим».

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Хоча були запрошені представники всі парламентських партій, з’явилися лише два представники PiS.

Туск назвав виправдання президента «складним для розуміння» і побажав йому безпечного катання на лижах.

У відповідь депутат від PiS Радослав Фоґєль назвав Туска «інтернет-тролем», а міністр закордонних справ Радослав Сікорський назвав рішення Дуди «ганебним» і «нещирим», додавши, що той «виставив себе на посміховисько».

Якими б гіркими не були відносини між урядом Туска і Дудою, конфлікт, швидше за все, не зіпсує головування Польщі. Президент має обмежені повноваження щодо ЄС, а прем’єр-міністр представляє країну в Європейській Раді.

Під час президентства в Польщі відбудуться президентські вибори, дата яких буде оголошена пізніше цього місяця. Мер Варшави Рафал Тшасковський, кандидат від Громадянської коаліції Туска (ЄНП), лідирує в опитуваннях, випереджаючи Кароля Навроцького з ПіС.

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Однак новий президент не вступить на посаду до закінчення головування Польщі в ЄС у червні.

Європі пощастило

«Європі пощастило, що в цей складний момент нашої історії саме Польща перебирає на себе головування», – сказав Туск на церемонії в п’ятницю, додавши, що вона «спиратиметься на свою національну мудрість і досвід».

Він процитував латинську максиму «Nec temere, nec timide» (ні безрозсудно, ні боязко», або «обережно, але без страху» – ред.) як принцип, яким Польща керуватиметься під час головування в Раді.

«Відвага і розум були також девізом великого руху «Солідарність», одного з фундаментів сучасної Європи. Сьогодні слово «солідарність» важить, можливо, більше, ніж будь-коли в післявоєнній європейській історії. І Польща буде стояти на сторожі цієї солідарності», – сказав Туск.

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Кошта, який був присутній на своїй першій презентації головування в ЄС після вступу на посаду минулого місяця, похвалив Польщу як «безумовно, одну з найбільших історій успіху розширення [ЄС]».

«[Це] найкраща геостратегічна інвестиція, яку зробила Європа, щоб гарантувати свободу і демократію після довгих періодів тоталітаризму», – додав він.

Різні стовпи безпеки

Девіз, який Польща обрала для свого головування – «Безпека, Європо!» – це своєрідне обігравання фрази Білла Клінтона «Це економіка, дурню». В польському уряді заявили, що він чудово відображає амбіції країни на наступні шість місяців.

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Туск додав, що джерела величі Європи – свобода, почуття суверенітету і наша культура – варті зусиль, а дехто каже, що навіть і найвищих жертв.

«Зробімо все можливе, щоб Європі й Польщі не довелося платити найвищу ціну за свободу, силу і суверенітет», – сказав він.

Оскільки ЄС готується до повернення Дональда Трампа в Білий дім цього місяця, Варшава прагне відігравати провідну роль у формуванні європейської політики безпеки, включаючи військову, внутрішню політику, енергетику, охорону здоров’я, продовольчу безпеку, кібербезпеку і боротьбу з дезінформацією.

Стосовно своїх військових пріоритетів, Польща хоче збільшити витрати на оборону і фінансувати військову інфраструктуру, особливо на східному фланзі блоку, за програмою уряду, затвердженою минулого місяця.

Що на порядку денному? У рамках свого головування в ЄС Польща також хоче приборкати нелегальну міграцію і підвищити ефективність повернення мігрантів, у тому числі у співпраці з третіми країнами, а також протидіяти інструменталізації міграції, в якій Польща звинувачує Мінськ і Москву.

Стосовно сфери енергетики, Польща заявила, що наполягатиме на зменшенні залежності ЄС від російських енергоносіїв і зниженні цін на енергоносії.

У сфері сільського господарства Польща пообіцяла «сформувати сильну Спільну сільськогосподарську політику» з акцентом на заохочення фермерів до впровадження сталих практик, а не нав’язування вимог – у відповідь на минулорічні протести фермерів, які були особливо жорстокими в Польщі.

Стикнувшись із можливим запровадженням тарифів США на експорт з ЄС, Польща заявила, що підтримуватиме «поглиблення єдиного ринку ЄС», усунення бар’єрів для транскордонного бізнесу та «відновлення чесних умов конкуренції» для галузей ЄС.

Польща також обіцяє обговорити політику згуртування ЄС у майбутньому, реформування якої просуває новий віце-президент Єврокомісії Раффаеле Фітто.

Зофія Ветманьська з Інституту реформ зауважує, що пріоритети звучать адекватно, але серед них недостатньо уваги приділено політиці щодо кліматичних змін.

«Зосередження уваги лише на згаданих напрямках має високу альтернативну вартість – це буде втраченою можливістю», – сказала Ветманьська в інтерв’ю Euractiv Poland, додавши, що те, що Польща не згадує про кліматичну політику, хоча й прикро, але цілком зрозуміло.

Польща лідер Європи?

Експерт з політичного маркетингу Мирослав Очкош вважає, що Польща головуватиме в ЄС у вдалий для неї час, коли вона має шанс стати політичним лідером у Європі.

«Німеччина слабка, Емманюель Макрон, хоча і має сильний мандат, але не займає сильної позиції, а Джорджія Мелоні, здається, намагається грати не за своїми можливостями, хоча вона дуже старається», – сказав він в інтерв’ю Euractiv.

За його словами, ЄС потребує сильного лідерства саме на тлі триваючої війни в Україні, повернення Трампа в Білий дім і ситуації в Сирії.

Він додав, що у разі успіху головування Польщі в ЄС може принести велику користь уряду Туска:

«Якщо головування буде успішним – наприклад, завдяки досягненню прогресу у сфері міграції, це буде великим надбанням для коаліції і для (кандидата в президенти від опозиції, ліберального мера Варшави – ред.) Рафала Тшасковського».