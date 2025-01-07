Суддя Хуан Мерчан відхилив прохання новообраного президента США Дональда Трампа відкласти винесення вироку у справі про виплату “відкупних” порноакторці Стормі Деніелс, пише CNN.

Справа Трампа про хабар порноаторці − подробиці

Вирок мають оголосити вже цієї п’ятниці, 10 січня.

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Адвокати Трампа намагалися скасувати обвинувальний вирок, посилаючись на те, що Трамп був обраний президентом, і тому має імунітет від кримінального переслідування. Проте суддя Мерчан відхилив ці аргументи.

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Тепер адвокати Трампа планують оскаржити рішення судді в апеляційному суді. Вони вважають, що рішення Мерчана “ставлять під загрозу інститут президентства” і “суперечать усталеному прецеденту”.

Сам Трамп заявив, що справа проти нього “не повинна була бути порушена в першу чергу”.

Минулого тижня суддя Мерчан чітко дав зрозуміти, що не буде засуджувати Трампа до тюремного ув’язнення у цій справі.

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Конгрес підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах

6 січня Конгрес США офіційно підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Підрахунок голосів відбувся без жодних заперечень, заворушень не виникло.

Оголошувала про сертифікацію підрахунку віцепрезидентка Штатів Камала Гарріс, яка також претендувала на посаду американського президента на виборах 2024 року.