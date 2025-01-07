Північна Корея заявила про успішне випробування нової балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою, пише Yonhap.

Нова ракета Північної Кореї: характеристики та загрози

За даними КНДР, ракета пролетіла близько 1500 км зі швидкістю, що в 12 разів перевищує швидкість звуку.

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Випробування проходили під наглядом лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Південна Корея стверджує, що ракета пролетіла лише 1100 км, і звинувачує Пхеньян у “перебільшеннях”.

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Експерти вважають, що КНДР випробувала модернізовану версію гіперзвукової ракети, запущеної у квітні минулого року.

Гіперзвукові ракети важко перехопити існуючими системами ППО через їхню високу швидкість та здатність маневрувати. Це викликає занепокоєння у Південній Кореї та її союзників.

Міжнародна спільнота ізолює Північну Корею за участь у війні

Десять країн і Європейський Союз у спільній заяві назвали зростаючу безпосередню участь Північної Кореї у війні Росії в Україні “небезпечною експансією”, а Сполучені Штати – “небезпечним розширенням”.

Більше по темі Понад 60% снарядів, якими РФ обстрілює Україну, надійшли з КНДР Центр протидії дезінформації доповідає про те, що Північна Корея відправляє все більше боєприпасів до росії та розширює виробництво зброї для підтримки рф.

Північна Корея своєю чергою розкритикувала “безрозсудну провокацію” з боку США та їхніх союзників за критику підтримки Пхеньяном війни Росії в Україні, в тому числі з залученням військ.

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Пхеньян відправив тисячі своїх вояків на підкріплення російської армії. Серед них вже є втрати.

60% артилерійських і мінометних снарядів, які Росія використовує в Україні, зараз надходять із Пхеньяна.