Вночі Київська область зазнала атаки ворожих безпілотників, повідомив в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Нічна атака дронів на Київщину: є руйнування
Повітряна тривога тривала 7 годин. Сили протиповітряної оборони знищили кілька ворожих ціле за цей час.
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Внаслідок падіння уламків одного з БпЛА ушкоджень зазнав приватний будинок в одному з населених пунктів області. У будинку посічені фасад та двері, вибито скління, також пошкоджено паркан.
Повідомлення про поранених чи загиблих не надхожили, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Оперативні групи продовжують працювати над ліквідацією наслідків нічної атаки.
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