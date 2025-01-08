Вночі Київська область зазнала атаки ворожих безпілотників, повідомив в.о. голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Нічна атака дронів на Київщину: є руйнування

Повітряна тривога тривала 7 годин. Сили протиповітряної оборони знищили кілька ворожих ціле за цей час.

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Внаслідок падіння уламків одного з БпЛА ушкоджень зазнав приватний будинок в одному з населених пунктів області. У будинку посічені фасад та двері, вибито скління, також пошкоджено паркан.

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Повідомлення про поранених чи загиблих не надхожили, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Оперативні групи продовжують працювати над ліквідацією наслідків нічної атаки.

Останні обстріли України − що треба знати

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5 січня російські війська здійснили кілька атак на Харків та область, використовуючи безпілотники “Молнія-1” та авіацію.

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