Програма “Зимова єПідтримка” стала найпопулярнішою програмою серед усіх програм підтримки в застосунку Дія, повідомило Міністерство економіки України.

Скільки подали заявок на “Зимову єПідтримку”

Як повідомив віцепрем’єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров, послугою в Дії скористалися вже 9 328 370 українців. Ще 2 мільйони отримують виплати через Укрпошту.

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“Зимова єПідтримка” передбачає виплату 1 000 гривень кожному українцю. Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, медичних та освітніх послуг, мобільного зв’язку, благодійність та донати на ЗСУ, книжки та ліки українського виробництва.

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Заявки на отримання допомоги можна подати до 28 лютого 2025 року.

Хто отримав виплати “Зимової єПідтримки”

У грудні майже мільйон українців, які отримують пенсії та соцвиплати в Укрпошті, отримали додаткову фінансову допомогу за програмою “Зимова єПідтримка”.

Витратити кошти можна на комунальні послуги, ліки, книги, поштові послуги або можна перерахувати на потреби військових.

З 10 грудня понад 2,3 млн українців отримали виплати за програмою “Зимова єПідтримка”, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Влада перевіряє надану українцям допомогу в межах зимової програми “єПідтримка”.