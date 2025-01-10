У ніч проти п’ятниці, 10 січня, в декількох регіонах Росії пролунали вибухи та спалахнули пожежі внаслідок нальоту безпілотників, повідомляють російські новинні Телерам-канали ASTRA та BAZA.

Атака дронів на Росію: вибухи та пожежі на промислових заводах

У місті Гатчина Ленінградської області сталася масштабна пожежа на території промислової зони. За даними очевидців, перед цим було чути вибухи.

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Поруч із осередком пожежі розташоване підприємство Інгрія Тех, яке продає панельні покриття та лакофарбові вироби. Там розташовані підприємство харчової промисловості та завод із виробництва будівельних матеріалів, пише Astra.

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Пропагандисти “РИА-Новости” заявляють, що горить завод із виробництва ацетону.

У Ростовській області також зафіксовано пожежі на виробничому підприємстві, у приватному будинку та інших будівлях. За даними російських ЗМІ, в селі Крим БпЛА вдарили по заводу “ПластФактор”.

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Губернатор регіону Юрій Слюсар заявив про “масовану” атаку безпілотників та “знищення” 16 дронів силами ППО.

Нальоту безпілотників зазнав і Краснодарський край. У Воронезькій області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

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Міністерство оборони Росії повідомило про нібито перехоплення 40 безпілотників, 16 з яких збили в Ростовській області, 10 − над Азовським морем, по чотири − над територіями Воронезької та Курської областей, три − над Брянською, а решту − в Краснодарському краї та Бєлгородській області.

Генштаб підтвердив наліт дронів на нафтобазу РФ “Комбінат Крістал” в Енгельсі

У ніч проти 8 січня в російському місті Енгельс Саратовської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі “Комбінат Крістал” Росрезерву.

Дані про ураження “Комбінат Крістал” підтвердив Генштаб ЗСУ.

Нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром “Енгельс-2”, де базується стратегічна авіація Росії. 

А нещодавня атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області − спецоперація Служби безпеки України.

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