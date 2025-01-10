У ніч проти п’ятниці, 10 січня, в декількох регіонах Росії пролунали вибухи та спалахнули пожежі внаслідок нальоту безпілотників, повідомляють російські новинні Телерам-канали ASTRA та BAZA.

Атака дронів на Росію: вибухи та пожежі на промислових заводах

У місті Гатчина Ленінградської області сталася масштабна пожежа на території промислової зони. За даними очевидців, перед цим було чути вибухи.

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Поруч із осередком пожежі розташоване підприємство Інгрія Тех, яке продає панельні покриття та лакофарбові вироби. Там розташовані підприємство харчової промисловості та завод із виробництва будівельних матеріалів, пише Astra.

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Пропагандисти “РИА-Новости” заявляють, що горить завод із виробництва ацетону.