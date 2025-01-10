Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у 2025 році Норвегія надасть Україні найбільшу військову допомогу у своїй історії − понад 2 млрд євро.

Рекордна допомога Україні від Норвегії − подробиці

Про це стало відомо за підсумками 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України (“Рамштайн”), яке відбулося 9 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

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Умєров зустрівся з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Сторони обговорили пріоритетні напрямки використання допомоги, зокрема посилення систем протиповітряної оборони України.

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Норвегія продовжить інвестувати в український ОПК і спільні проекти, зокрема у виробництво боєприпасів.

“Обговорили новий механізм співпраці − “норвезьку модель”, яка доповнить уже успішну “данську модель” і посилить нашу обороноздатність”, − пояснив Умєров.

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Норвегія надала Україні пакет допомоги на $232 млн

Норвегія відправила пакет підтримки України на 232 млн доларів на фінансування військового обладнання.

92 мільйони фунтів стерлінгів надішлють для обладнання для посилення військово-морських сил України, в тому числі малі катери, розвідувальні дрони, надводні кораблі без екіпажу, боєприпаси та БпЛА для протимінної боротьби.

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Водночас 68 мільйонів фунтів стерлінгів скерують на засоби ППО, зокрема радари, наземне обладнання для маскування і системи РЕБ з безпілотниками.

26 мільйонів фунтів стерлінгів спрямують на забезпечення підтримки та запасних частин для критично важливих уже наданих систем.

Раніше Норвегія виділила 2,7 млрд норвезьких крон (241 млн доларів США) на зміцнення українського флоту, розмінування та навчання військових.